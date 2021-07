VIENNA La regione di Wachau, nella valle dove scorre sereno il Danubio tra vigneti, paesaggi incantevoli e località ricche di storia come Krems, inseriti nel patrimonio mondiale dell’Unesco, ha fatto da sfondo per la presentazione della Renault Arkana, un SUV che si appresta a entrare con ambizione in un settore altamente concorrenziale e in un mercato ricco di proposte. Il costruttore francese propone un modello coupé, al di fuori degli standard convenzionali per un SUV.

Con Arkana Renault offre un modello di nuova generazione sia nello stile sia nella motorizzazione con l’obiettivo di unire una posizione di guida elevata e rassicurante a una grande abitabilità e a un ampio volume del bagagliaio. Nel contempo propone una serie di motori ibridi multipli che integrano l'innovativo propulsore motore E-TECH Hybrid da 145 CV e i suoi motori 1.3 TCe con micro ibridazione 12V nella versione da 140 CV e 160 CV. Prodotta nello stabilimento di Busan (Corea del Sud), insieme alla XM3 di Renault Samsung Motors, l’Arkana è già in Svizzera nelle versioni TCe 140 EDC ed E-TECH 145 Hybrid. Questo modello introduce una nuova linea nella gamma della Casa francese: un SUV dal profilo sportivo il cui stile esterno vuole unire eleganza e robustezza, con ancora più personalità nella versione R.S. Line.

Al primo colpo d’occhio colpisce la linea del tetto e della superficie vetrata che forma una curva slanciata e snella fino al portellone posteriore che rafforza il suo lato dinamico. I fari 100% LED incorporano la firma luminosa C-Shape che caratterizza i modelli Renault. Ma è il profilo elegante e sportivo una delle caratteristiche più sorprendenti: si sviluppa su una lunghezza di 4.568 mm per un'altezza di 1.571. Tra i sette colori disponibili spiccano l’arancione Valencia (solo nella versione R.S. Line), il blu Zanzibar, il rosso Fiamma e il nero Metallo. La posizione di guida high-tech evidenzia la qualità e il comfort e l’abitabilità. Davanti al conducente troviamo un display digitale a colori di 4.2, o 10.2 pollici a seconda della versione, completato dallo schermo centrale da 7 o 9,3 pollici.

La tecnologia ibrida si basa su una soluzione definita rivoluzionaria che è stata oggetto di oltre 150 brevetti e viene dell’esperienza di Renault in Formula 1, in particolare in termini di recupero e rigenerazione energetica. Il motore E-TECH Hybrid si basa su un’architettura ibrida chiamata “series-parallel”. Il suo vantaggio è molteplice: offre la massima combinazione di funzionamento tra il motore a combustione interna e il motore elettrico e massimizza la riduzione delle emissioni di CO2 in uso. Il motore E-TECH Hybrid da 145 CV è composto da un motore termico di 1.6 litri di 4 cilindri benzina di nuova generazione. Quest'ultimo è adattato alla tecnologia ibrida ed è dotato di un filtro antiparticolato per limitare le emissioni inquinanti. La potenza è di 69 kW (94 CV) ed è supportata da due motori elettrici: un “motore elettrico” (36 kW) e un avviamento ad alta tensione da 15 kW.

Il set funziona grazie ad un innovativo cambio multimodale che consente di ottimizzare i cambi di marcia. Questa architettura è sinonimo di migliore efficienza del carburante ed è anche il risultato dell'esperienza di Renault in Formula 1. Con la batteria agli ioni di litio da 1,2 kWh (230V) situata nel bagagliaio, questo motore E-TECH Hybrid garantisce una significativa riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2. È quindi possibile ottenere fino all'80% del tempo di guida urbano in modalità 100% elettrica, per una riduzione del 40% dei consumi in città rispetto a un tradizionale motore termico. La nuova Arkana E-TECH Hybrid ha un consumo combinato di 4,8 l/100 km e emissioni di CO2 di 109 g/km. Come su un veicolo elettrico, la batteria si rigenera con decelerazione e frenata. È anche possibile ricaricarlo tramite il motore termico. In modalità completamente elettrica, l’Arkana E-TECH Hybrid può percorrere fino a 75 km. L’Arkana è disponibile anche in versione micro-ibrida basata sul motore a benzina 4 cilindri turbocompresso da 1,3 TCe ad iniezione diretta. La micro-ibridazione si ottiene aggiungendo un sistema accoppiato a una batteria agli ioni di litio da 12 V posizionata sotto il sedile del passeggero. Economico ed efficiente, questo motore a benzina micro-ibrido garantisce un reale piacere di guida soddisfa i più alti requisiti in termini di affidabilità e durata. Abbinato a un cambio automatico a doppia frizione EDC a 7 rapporti, è disponibile in due versioni da 140 CV (al lancio) e 160 CV (dal quarto trimestre del 2021). La micro ibridazione consente una riduzione del consumo di carburante fino all’8% e emissioni di CO2 fino a - 8,5%, garantendo al contempo una maggiore fluidità di riavvio e un migliore comfort.

Alla guida l’Arkana si dimostra stabile e compatta, molto confortevole, agile, maneggevole, con un ottimi assetto e tenuta: a scelta ci sono tre modalità; Eco per ridurre i consumi e le emissioni di CO2, Sport, per più piacere di guida, agilità e reattività; mMySense (modalità predefinita).

La scheda della versione ibrida (E-Tech 145)

Motore: termico di 4 cilindri abbinato a un motore elettrico

Potenza: 94 CV del motore termico e 49 del motore elettrico + coppia di 148 Nm per il motore termico e 205 Nm per l’elettrico

Velocità massima: 172 km/h

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 10,8 sec.

Consumi: da 4,8 a 5l/100 km

Emissioni CO2: 109-114 g/km

Classe efficienza energetica: A

Costo base: 31.800 franchi (R.S. Line E-Tech 145: 38.500 franchi)

Mi piace

Il comfort di guida è sopra la media; l’Arkana è compatta, agile e stabile in ogni situazione.

Non mi piace

Poche ore al volante non bastano per farsi un giudizio completo: a volte si vorrebbe un po’ più di potenza in alcune situazioni

