La rivoluzione elettrica di Renault passa anche dai modelli ibridi - dotati di motorizzazione E-Tech di nuovissima generazione - tra i quali troviamo le nuove Clio, Captur e Mégane.

Particolare di non secondaria importanza, il gruppo francese nello sviluppare la sua tecnologia innovativa ibrida ha potuto avvalersi delle conoscenze acquisite durante la sua lunga partecipazione al campionato di Formula Uno.

Abbiamo potuto testare la nuova Renault Captur nella sua versione di lusso Initiale Paris E-Tech Plug-in 160, con motore che sviluppa 160 cavalli e il cui prezzo base è di 41.800 Fr.

Cominciamo col dire che questa nuova vettura e in grado di viaggiare in modalità completamente elettrica per una cinquantina di chilometri, raggiungendo la velocità massima di 135 km/h. Di più: nel ciclo urbano, l’autonomia elettrica riesce a superare la soglia dei 60 km. Abbiamo a che fare con una vettura assai polivalente, in grado di affrontare i percorsi urbani praticamente senza consumare carburante, ma capace anche di trasformarsi in una buona auto per il tempo libero, permettendo al suo possessore di macinare chilometri senza problemi.

Per poter massimizzare l’autonomia nella modalità elettrica, la batteria, della capacità di 9,8 kW/h, deve essere ricaricata ad una sorgente elettrica per un tempo variabile tra le 3 e le 5 ore a dipendenza del tipo di presa a disposizione, compresa naturalmente quella domestica.

Rispetto alla prima generazione della Captur, questa è stata migliorata in tutti i sensi ed è in grado di offrire un confort di buon livello grazie all’uso di materiali di qualità. Gli interni sono stati rifiniti con cura, sono più moderni e in definitiva trasmettono un elevato senso di benessere. L’abitabilità è buona per 5 persone, eccellente se a bordo si sale solo in quattro. Note di merito anche per il grande display da 9,3 pollici sistemato al centro della plancia.

Le forme della carrozzeria sono piuttosto atletiche ma eleganti, con un particolare plauso dedicato ai gruppi ottici full LED che spiccano sia nella parte anteriore, sia in quella posteriore.

Parlando di motore e di prestazioni, va detto che i 160 cavalli di potenza combinata tra motore elettrico (in realtà bisognerebbe parlare al plurale perché i motori elettrici sono due, uno dei quali funge da starter e generatore) e quattro cilindri a benzina aspirato, permettono alla vettura di muoversi con brio su ogni terreno, ma soprattutto il bello del sistema E-Tech è la possibilità di avere tutta la potenza a disposizione sin dalla partenza, perché è sempre il motore elettrico ad avviare l’auto. L’entrata in funzione del motore a benzina è sempre molto delicata e quasi impercettibile, anche per l’ottimo lavoro svolto a livello di insonorizzazione. Convincente anche le prestazioni del cambio Multimode, un’eredità della Formula Uno, che lavora su quattro rapporti a innesti frontali, senza frizione e sincronizzatori.

Di questa Captur, ci è piaciuta parecchio la posizione di guida piuttosto rialzata che permette al conducente di avere un ottimo controllo della strada. A disposizione di chi guida anche una nuova modalità detta Pure che consente di passare ad una guida completamente elettrica. Con la modalità Sport, premendo a fondo sull’acceleratore, è possibile sommare la potenza delle tre motorizzazioni così da averla tutta a disposizione per qualche istante in caso di necessità, per esempio in occasione di un sorpasso. Possibile anche salvare una parte dell’energia elettrica della batteria, funzione utile quando viaggiando in autostrada si sa di raggiungere la città, dove muoversi in modalità elettrica è più interessante.

La scheda

Motore: 4 cilindri aspirato a benzina + due elettrici

Cilindrata: 1’598 cc

Potenza e coppia massima: 160 CV (potenza sistema) e 205 Nm

Velocità massima: 173 km/h

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 10.1 sec.

Capacità batteria: 9.8 kW/h

Autonomia in modo elettrico: 50 km

Tempo di ricarica: wallbox 3,7 kW 3h; presa domestica 5-6 h

Consumi: 1,7 l/100 km

Emissioni CO2: 37 g/km

Categoria efficienza energetica: A

Prezzo base del veicolo: 41’800 fr.

Mi piace

Il design della carrozzeria è convincente. Buona combinazione tra autonomia in modalità elettrica e capacità derivante dal motore a scoppio. Comfort e ADAS di buon livello.

Non mi piace

L’alloggiamento della batteria comporta una riduzione dello spazio a livello del baule 379 litri contro i 420 della versione con il solo motore termico. Forse la capacità di frenata in situazioni estreme è un po’ debole.

