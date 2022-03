Renault Megane E-Tech, seducente e tecnologica

Le strade collinari dei dintorni di Malaga fanno da sfondo al nostro incontro con la nuova Renault Megane E-Tech Electric, quinta generazione di un modello iconico che adesso però rompe decisamente col passato infilando dritto dritto la strada del futuro.

La Megane E-Tech Electric nasce sulla piattaforma CMF-EV elaborata dall’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi: è dunque un’auto pensata fin dall’inizio per una motorizzazione elettrica, senza quei compromessi che a volte sono necessari per elettrificare un veicolo concepito per il motore termico.

Al primo sguardo colpisce una linea della carrozzeria decisamente moderna e muscolosa, con un ampio passo di 2,70 metri di cui beneficiano gli occupanti, ai quali è stato riservato uno spazio dell’abitacolo molto generoso. Sfruttando il piccolo volume del motore elettrico e una batteria molto bassa posta sul pianale, la Megane E-Tech Electric può spingere infatti le sue ruote agli angoli della carrozzeria, guadagnando anche molto in fatto di stabilità di marcia.

Le linee della vettura sono filanti, impreziosite da tocchi stilistici di classe, come le spalle arrotondate, i parafanghi anteriori modellati intorno ai fari, cofano e passaruota bombati, grandi ruote che arrivano a 20 pollici, maniglie a filo della carrozzeria.

Anche il design dell’abitacolo è capace di rapirti gli occhi: ti siedi al volante e vieni accolto da una plancia molto curata, nella quale possono far bella mostra anche inserti in legno (nella versione d’alta gamma), ma soprattutto da due schermi di strumentazione e infotainment di grandi proporzioni, posizionati a L rovesciata: davanti agli occhi del conducente il display con la strumentazione (12,3 pollici), al centro della plancia quello dedicato all’infotainment (12 pollici) che integra un sistema operativo sviluppato con Google e permette una rapida sincronizzazione dei dati del proprio cellulare e la replica dell’interfaccia che troviamo sullo smartphone. Naturalmente, nessun problema anche se avete in tasca un iphone, data la capacità di compatibilità tra i due sistemi.

Per finire: a bordo vi sentirete accolti in maniera confortevole e accogliente, dentro uno spazio ben organizzato nel quale trovano posto anche tasche e vani portaoggetti che si rivelano utilissimi nella quotidianità. L’insonorizzazione dell’abitacolo è buona, anche se nella nostra prova su strada abbiamo percepito e denunciato qualche fruscio che invece modelli provati da colleghi non presentavano. I tecnici presenti al test sottoporranno il modello che abbiamo guidato a verifiche per capire la natura di un difetto che non dovrebbe essere presente, data l’attenzione con cui questo aspetto è stato curato in sede di progettazione.

La posizione di guida è molto confortevole, la Megane E-Tech fila via liscia con un bell’aumento progressivo di velocità, senza violenti strattonamenti in accelerazione come a volte capita con le auto elettriche. L’accelerazione è vivace, ma non nervosa, ottima l’aderenza alla strada e la capacità di assorbimento, telaio rigido al punto giusto, sterzo meraviglioso e impugnatura del volante che regala soddisfazione e divertimento. La trazione è anteriore, il motore che abbiamo testato è quello più potente (il solo disponibile in Svizzera) che eroga 218 CV con una coppia di 300 Nm. L’autonomia dichiarata per questo modello è di 450 chilometri, la batteria ha una capacità di 60 kWh e può essere ricaricata in corrente continua con una potenza di 130 kW, il che si traduce in 42 minuti per passare dallo 0 all’80%. In movimento la ricarica può avvenire regolando la potenza del freno motore su quattro livelli mediante le palette poste dietro al volante: si passa da uno scorrimento massimo senza decelerazione fino ad una guida quasi a singolo pedale. Per scelta, Renault ha escluso la guida a pedale unico, dunque con la possibilità che l’auto possa fermarsi senza utilizzare i freni. Tre gli allestimenti previsti per la Svizzera: equilibre, techno e iconic, con prezzi da 38’500 franchi.

Sulla nuova Megane E-Tech ha fatto la comparsa anche un nuovo logo, mentre è scomparso l’accento sulla prima e.

La scheda

Motore: elettrico, sincrono a rotore avvolto

Potenza e coppia massima: 218 CV e 300 Nm

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 7,4 sec.

Velocità massima: 160 km/h

Capacità della batteria: 60 kWh

Autonomia dichiarata: 450 km

Tempi di ricarica: 30h 28’ (0-100%, presa domestica); 42’ (0-80% ricarica rapida 130 kW)

Emissioni CO2: 0 g/km

Classe efficienza energetica: A

Prezzo base del veicolo: 38’500.- fr (allestimento Equilibre)

Mi piace

Il colpo d’occhio è decisamente allettante. Il volume dell’auto è contenuto, ma lo spazio a bordo è notevole. È un’auto ben fatta, che ti fa percepire una sensazione di benessere quando entri nell’abitacolo,

Non mi piace

La pompa di calore proposta in opzione anche sul modello d’alta gamma.

