Abbiamo a disposizione il modello Intens R135, ossia il top di gamma, che promette 385 km di autonomia misurati secondo il ciclo WLTP (calcolato su un 57% di percorrenza cittadina, un 25% extraurbana e un 18% autostradale): prezzo base di 30’400 franchi, a cui bisogna aggiungere il costo del noleggio della batteria, 94 franchi al mese con un obiettivo di 7500 km al massimo per anno.

E se le vostre esigenze sono di percorrere più chilometri? Il conto è presto fatto: aggiungete 10 franchi mensili per ogni 2500 km in più, ossia 104 franchi per 10 mila km, 114 per 12’500 e via di seguito. Renault offre però anche un’opzione “senza limiti” a 144 franchi al mese e naturalmente la possibilità di acquistare anche la batteria: in questo caso, calcolate poco meno di 10 mila franchi di supplemento sul prezzo dell’auto senza batteria.

La maggior parte degli svizzeri (85% stando alle statistiche divulgate da Renault) opta per il noleggio.

La grossa novità del nuovo modello risiede nell’aumentata capacità della batteria (+11 kWh, per una potenza totale di 52 kWh) e nella possibilità della carica rapida (DC) che va fino a 50 kW. Tradotto: se trovate una colonna adatta alla ricarica rapida (per esempio sulle autostrade) in mezzora immagazzinerete energia sufficiente per percorrere circa 150 km, con un’ora di sosta farete il pieno.

La nuova Zoe vanta una moderna linea della carrozzeria, valorizzata da larghi fanali LED sia sul frontale, sia nella coda, e immediatamente riconoscibile per lo stile Renault che accomuna tutti i modelli del gruppo. L’abitacolo è confortevole, ma un po’ minimalista, e per la sua realizzazione è stato fatto largo uso, in funzione ecologica, di plastica riciclata (bottiglie di PET, vecchie cinture di sicurezza, scarti di materiale tessile).

Al centro della plancia, dove trionfa la strumentazione digitale, ritroviamo il grande schermo stile tablet adottato ormai da tutti i modelli Renault. Lo spazio a disposizione di conducente e passeggeri, modulabile in diverse soluzioni che portano la disponibilità del bagagliaio da 338 a 1225 litri, è corretto e persino generoso se consideriamo un carico massimo però di quattro persone. In cinque si può stare, ma sono sconsigliati i viaggi lunghi. Sulla strada si apprezza (e come potrebbe essere altrimenti?) l’insonorizzazione, anche se il rotolamento degli pneumatici qualche fruscio lo lascia sfuggire; una posizione di guida confortevole e l’agilità di una vettura molto facile da guidare, che fa buon uso della decelerazione per ricaricare le batterie con buon effetto frenante. Il motore è brioso e sfrutta bene i suoi 245 Nm di coppia, che si apprezzano tutti quando è necessario mettere la freccia per un sorpasso.

La velocità massima è limitata a 140 km/h per preservare la carica della batteria, che dopo i 110 km/h si scarica abbastanza facilmente.