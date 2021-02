Renaulution, il futuro secondo Renault

Il 14 gennaio Luca de Meo, da poco arrivato alla testa del gruppo francese Renault al posto di Carlos Ghosn, annunciava la «Renaulution» della sua azienda.

Ma cosa si nasconde dietro questo neologismo che di certo non passa inosservato? A quanto pare, non si tratta semplicemente di colpire il potenziale cliente attirando la sua attenzione sulla strategia della casa francese.

Oltre a un vasto piano di risparmio, che punta a razionalizzare la produzione industriale e a ridurre la quota di investimenti in ricerca e sviluppo, de Meo vuole organizzare un riposizionamento della costellazione di marchi che appartengono al Gruppo.

Renault intende risalire la gamma per generare margini più confortevoli, mentre Dacia vuole emanciparsi senza rinunciare alla sua identità a basso costo. Lada, acquisita dal Gruppo nel 2017, in futuro dovrà appoggiarsi per lo sviluppo dei suoi modelli in maniera più stretta con il produttore rumeno. Alpine, massima espressione della sportività della casa della losanga, rinuncerà presto a tutti i motori termici per specializzarsi nell’elettrico premium.

Ma la tentazione dell’elettrico, che di questi tempi diventa un obbligo, sarà patrimonio comune di tutto il Gruppo, che entro il 2025 presenterà ben 14 nuovi modelli, dei quali 7 completamente a batteria.

E tra questi, a monopolizzare l’attenzione durante l’evento è stata una riedizione in chiave futuristica di un vecchio cavallo di battaglia, la Renault 5, della quale abbiamo già riferito. L’iconica city car, reinventata sotto la guida del designer Gilles Vidal (ex-Peugeot), è attesa ad un clamoroso ritorno entro il 2023 ed è stata pensata come un veicolo economico e popolare, in linea con il suo predecessore, lanciato nel 1972.