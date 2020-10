BALOCCO – Jeep vuole scrollarsi di dosso un luogo comune, sfatare una leggenda: ossia quella che vuole il costruttore di auto americano, finito nell’orbita di FCA, nemico della sostenibilità. Ammettiamolo: SUV e 4x4 non sono necessariamente dei buoni esempi della politica verde e proprio in quell’orbita si muove Jeep. Che ora però cambia, promettendo ai suoi clienti di non scostarsi dai valori tecnici e dalle emozioni della guida che da sempre contraddistinguono i suoi prodotti.

Jeep elettrifica la sua flotta e recentemente ha presentato Renegade 4xe e Compass 4xe, auto ibride plug-in. I modelli 4xe possono essere 100% elettrici: vetture ideali per la guida quotidiana in città, grazie alla batteria da 11,4 KWh abbinata al motore elettrico da 60 cavalli in grado di assicurare in media 50 km di autonomia in modalità puramente elettrica a zero emissioni. Sotto la sigla 4xe si nasconde una filosofia che non vuole assolutamente penalizzare le prestazioni (fino a 240 CV di potenza), il divertimento di guida (velocità massima pari a 130 km/h in modalità solo elettrica e a 200 km/h in modalità ibrida), efficienza (con consumi pari a circa 2 litri/100 km in modalità ibrida) e responsabilità ambientale (con emissioni di CO2 inferiori a 50 g/km nella modalità ibrida).

Tutti i modelli plug-in hybrid del marchio Jeep saranno caratterizzati dal badge 4xe, fondato su tre pilastri: efficienza, prestazioni, responsabilità. La casa afferma che sono i SUV Jeep dai consumi più bassi di sempre, grazie alla tecnologia ibrida plug-in che offre una guida a emissioni zero ed è capace di assicurare autonomia e facilità di ricarica. L’efficienza non va a scapito delle prestazioni, i modelli 4xe offrono un’ottima esperienza di guida su strada, grazie alla fluidità di risposta e accelerazione, e restano fedeli alla loro vocazione di auto a tutto terreno. L’aumento della coppia motrice garantita dalla propulsione elettrica, e la possibilità di regolarla con estrema precisione, assicurano ancora più capacità 4x4 su qualsiasi terreno per impegnative avventure off road.

Sicuramente il marchio trarrà beneficio da questa riconversione. Grazie all’ibrido plug-in sarà più facile convincere il cliente della possibilità di utilizzare una Jeep per la guida quotidiana in città, grazie ad una tecnologia che in modalità full-electric consente di viaggiare a zero emissioni con un’autonomia media di 50 km.