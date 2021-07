Un video per celebrare la ripartenza: dal 1º luglio l’Europa è tornata alla libertà, alla gioia di vivere, all’evasione che caratterizzano l’inizio della stagione estiva. Il desiderio di gustare la vita e di riscoprire il piacere delle piccole e grandi cose ci riporta all’atmosfera della dolce vita a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, quando Roma e Cortina, Portofino e Capri sono la scena del jet-set internazionale che in Italia si ritrova per trascorrere momenti di pura evasione, nel segno dell’eleganza e del gusto italiano.

«Il 1° luglio è una data importante e dal forte valore simbolico, dà il là alla ripartenza, alla riapertura dell’Europa, al ritorno alla libertà di muoversi e viaggiare e, in qualche modo, a quella spensieratezza tipica dell’estate. E Fiat vuole celebrare quella giornata con il video “Welcome back dolce vita” - racconta Olivier Francois, Fiat Chief Executive Officer e Stellantis CMO –. Il video, che è stato girato a Capri, meta della Dolce Vita, è un inno alla libertà e alla spensieratezza e forti sono i richiami e l’ispirazione a quella leggerezza tipica degli Anni ‘50 e ‘60, che tutti conosciamo come gli anni della dolce vita. E proprio questi sono stati i valori che ci hanno ispirato nella creazione della nuova 500X Yachting, la prima 500X “open air”, perché il vento tra i capelli è sinonimo di libertà e gioia.

Il nuovo body Yachting si aggiunge alla Cross e alla Sport ed è fortemente ispirato alla nautica di lusso: la serie speciale di lancio non poteva, quindi, che essere un tributo a uno luogo altrettanto evocativo come lo Yacht Club Capri».

Regista di “Welcome back dolce vita” è il giovane talento William 9, che ha esordito alla regia con i video musicali per poi passare agli spot. Nel video realizzato per Fiat ha portato il ritmo e la modalità narrativa coinvolgente delle clip musicali unite a un linguaggio che rappresenta il mix perfetto tra eleganza, stile, spensieratezza e gioia di vivere. I protagonisti della storia sono tre giovani che scappano da una regata per concedersi una giornata d’evasione fatta di corse e di tuffi in mare, di sguardi e di balli improvvisati. Una piccola fuga dalle convenzioni e dalle regole verso una libertà più autentica. La nuova Fiat 500X Yachting è la compagna di viaggio ideale.

Il video è un inno alla leggerezza, una lettura in chiave moderna del grande classico Jules e Jim di Truffaut, ma anche della dolce vita, intesa come approccio alla vita e alla ricerca dei piccoli piaceri quotidiani.

Yacht su 4 ruote

Così come era stato per la serie speciale 500 Riva anche le nuove 500X e 500 Yachting nell’edizione di lancio con livrea tributo allo «Yacht Club Capri» hanno uno stile unico, ispirato alla nautica e all’eleganza delle imbarcazioni di lusso e sono impreziosite da richiami a questi mondi: il colore blu specifico e la capote anch’essa blu, la linea di bellezza che strizza l’occhio a motoscafi di prestigiosi cantieri navali, i dettagli cromati che impreziosiscono i due modelli e l’esclusività di una partnership importante con uno dei 40 club nautici più prestigiosi d’Italia: lo Yacht Club Capri come suggerisce il logo “Yacht Club Capri” posto sulla fiancata e sul posteriore delle due Collector Edition. Le due serie speciali di lancio saranno infatti numerate: i primi 500 esemplari di entrambi i modelli - venduti in Italia, Francia, Germania, Spagna e Svizzera – riporteranno un badge con la sigla del Paese e il numero dell’esemplare.

Fiat 500X Yachting

La 500X Yachting aggiunge un nuovo body alla gamma 500X: oltre alle versioni Cross e Sport per la prima volta la 500X diventa anche “open air”. La capote elettrica della nuova serie speciale Yachting in pochi secondi e con un solo tasto apre al cielo la 500X. La nuova Collector Edition nell’edizione di lancio con la livrea speciale dedicata allo “Yacht Club Capri” ha un colore esclusivo il “Blu Venezia”, la capote blu, mentre le calotte degli specchi sono cromo satinate come le maniglie delle portiere. Inoltre, la linea di bellezza blu e avorio esalta il profilo della vettura: la percorre all’altezza della linea di cintura e richiama la linea di bellezza delle imbarcazioni. L’eleganza ispirata alla nautica è anche negli interni dove si trovano i sedili soft touch bianchi firmati 500 con bordatura e ricamo blu; i battiporta in alluminio con logo “Yachting” e la plancia in mogano, un altro forte richiamo a quei dettagli tipici delle imbarcazioni degli anni della dolce vita.

Fiat 500C Yachting

Anche la versione speciale di 500 tributo allo “Yacht Club Capri” strizza l’occhio al mare a cominciare dal colore “Blu Dipinto di Blu” della carrozzeria, omaggio alle tonalità intense del mare di Capri e al mondo della nautica esclusiva con gli inserti cromati sulla griglia frontale, le calotte degli specchi e i cerchi in lega da 16” di colore nero diamantato. La nuova Collector Edition adotta una capote blu ad azionamento elettrico che, in pochi secondi e con un solo tasto, permette a guidatore e passeggeri di godere del viaggio in puro stile dolce vita.

I dettagli preziosi proseguono anche all’interno: la plancia è in legno nautico con linea di bellezza per un tocco elegante e in puro stile dolce vita e, a contrasto con l’ambiente nero, troviamo i sedili avorio con inserti in pelle Frau con ricamato il logo 500 nella tonalità blu.

