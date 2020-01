S-MAX e Galaxy passano all’ibrido

Ford ha annunciato che i nuovi modelli Ford S-MAX e Galaxy, presentati lo scorso ottobre, saranno disponibili in una variante ibrida che arriverà all’inizio del 2021. Questi due modelli top di gamma con 7 posti reali di serie saranno elettrificati per la prima volta. Si tratta di una novità assoluta nel segmento delle auto familiari a 7 posti.

Gli ibridi S-MAX e Galaxy saranno inoltre dotati di un sistema di recupero dell’energia di frenata che cattura e riutilizza fino al 90% dell’energia normalmente perduta. Grazie al lavoro degli ingegneri Ford, queste versioni ibride dell’S-MAX e del Galaxy conservano la piena capacità di carico di entrambi i veicoli, che rimane a 2.200 litri per l’S-MAX e a 2.339 litri per il Galaxy. Sia il nuovo S-MAX Hybrid sia il Galaxy Hybrid saranno prodotti nello stabilimento spagnolo di Valencia, che già produce il nuovo Kuga Plug-in Hybrid, il Kuga Hybrid (full hybrid) e il Kuga EcoBlue Hybrid, così come il Mondeo Hybrid.

La produzione di questi nuovi veicoli ibridi inizierà a settembre 2020. Dalla loro introduzione nel 2015, la nuova generazione di S-MAX e Galaxy hanno venduto rispettivamente 125.000 e 69.000 unità in Europa, con un aumento del 9% delle vendite europee tra gennaio e novembre 2019.