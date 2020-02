Salone di Ginevra fra prevenzione e dubbi

Ad una settimana dall’apertura del Salone internazionale dell’automobile di Ginevra, che quest’anno festeggia le 90 edizioni, non mancano di certo le preoccupazioni legate al contagio da coronavirus («Come potete immaginare - ha detto Maurice Turrettini, presidente del Geneve International Motor Show - quest’anno l’organizzazione è stata particolarmente difficile a causa delle incertezze legate al coronavirus») ma gli organizzatori non possono trascurare anche altri aspetti, come il crescente disinteresse per questo genere di esposizioni che ha portato quest’anno ad una importante diminuzione del numero degli espositori, passati dai 184 dello scorso anno a 150, con una perdita anche della superficie espositiva, diminuita a 57 mila metri quadrati, ossia 14 mila in meno rispetto all’anno passato.

Rispetto agli anni scorsi, mancano ben 17 marche tradizionali, tra le quali le più importanti sono Peugeot, Citroën, Nissan, Subaru, Volvo, Lamborghini, Opel, Ford, Jaguar, Land Rover, Mini e Mitsubishi. Accanto a chi va, c’è pure che torna, come Hyundai, assente l’anno scorso, mentre saranno festeggiati tre marchi fedelissimi: Bentley, Fiat e Renault non hanno mai mancato una delle 90 edizioni del Salone dell’auto.

Precauzioni sanitarie

Gli organizzatori del GIMS a Lugano: da sinistra la responsabile della comunicazione Marianne Gyger, il presidente della Fondazione Maurice Turettini, il presidente di Auto Schweiz François Launaz e il direttore del GIMS Olivier Rihs.

Ancora settimana scorsa, in Ticino per la conferenza stampa di presentazione del GIMS 2020, gli organizzatori non immaginavano certamente le difficoltà a cui sarebbero andati incontro dal momento in cui l’epidemia di coronavirus ha raggiunto l’Italia e poi anche la Svizzera. Al momento non vi sono indicazioni che fanno temere la cancellazione dell’evento, anzi oggi i responsabili della Fondazione del Salone dell’Auto e del Palexpo, dove si svolge la manifestazione, hanno confermato che allo stato attuale delle cose il GIMS è confermato, tuttavia la situazione è monitorata di continuo e le cose potrebbero cambiare a dipendenza delle direttive che potrebbero essere emanate dall’Ufficio cantonale della salute del canton Ginevra e dai responsabili dell’Ufficio federale della sanità pubblica..

Per prevenire il contagio e contrastare la diffusione del virus l’organizzazione del GIMS ha organizzato un’operazione importante per la sanificazione del Palaexpo di Ginevra con il fine di contrastare il contagio di questo virus. L’organizzazione ha previsto la pulizia e la disinfezione di tutti i punti di contatto ad alto volume (aree di ristorazione, superfici, corrimano, WC, ingressi e uscite, touch-screen pubblici), una campagna di sensibilizzazione tramite condivisione di informazioni online e segnaletica in loco, la formazione specifica di tutto il personale sulle misure preventive personali standard (igiene personale, frequenza d’uso di prodotti per la sanificazione e disinfezione) e un aumento del personale sanitario e parasanitario nelle aree di svolgimento della manifestazione. Viene inoltre chiesto a tutte le aziende presenti al Salone di Ginevra 2020 di assicurarsi che il loro personale non abbia manifestato alcun sintomo di infezione da coronavirus per almeno i 14 giorni precedenti l’arrivo in Svizzera.

Molti dubbi

Come si comporteranno gli espositori? E il pubblico come risponderà al richiamo di un evento normalmente frequentato da un numero massiccio di persone, con i rischi del caso in un momento come questo? Sappiamo che alcune case automobilistiche stanno valutando la situazione in attesa di prendere una decisione, nessuno ufficialmente ha annunciato il ritiro da Ginevra, ma non è escluso che ciò possa accadere nei prossimi giorni. Le aziende cinesi saranno presenti? E quelle coreane o italiane? Hyundai ha già fatto sapere che dall’Italia nessun dipendente andrà a Ginevra, ma cosa decideranno Fiat e il gruppo FCA, il cui padiglione secondo alcune anticipazioni dovrebbe essere fantastico? Normalmente questo padiglione è vivacizzato da tutta una schiera di tecnici, funzionari e addetti all’animazione reclutati direttamente in Italia, tra Piemonte e Lombardia...

Ancora più motori elettrici

Ammesso che il Salone avrà luogo regolarmente, gli espositori presenteranno le loro anteprime nel corso della giornata ufficiale riservata ai media il 3 marzo 2020 e il numero annunciato supera quota 90 tra anteprime mondiali ed europee, con un grande aumento delle proposte di motorizzazione elettriche.

Come ogni anno, sarà assegnato anche il titolo di «Auto dell’anno” (lunedì 2 marzo alle 15.00) per il quale sono in gara sette finalisti: la BMW Serie 1, la Ford Puma, la Peugeot 208, la Porsche Taycan, la Renault Clio, la Tesla Model 3 e la Toyota Corolla.

Il GIMS VIP Day: uno sguardo al futuro della mobilità

Il 4 marzo è il giorno esclusivo del GIMS. Leader e personalità ispiratrici del settore automobilistico e tecnologico si confronteranno su temi che plasmeranno il futuro della mobilità: dall’elettrificazione alla guida autonoma, dalla trasformazione digitale alle innovazioni nelle varie discipline dello sport motoristico.

GIMS Tech: attenzione all’innovazione

Il futuro della mobilità è indissolubilmente legato al progresso tecnologico. Alla fiera speciale GIMS Tech nel padiglione 6, le start-up e i fornitori di servizi presenteranno la mobilità di domani. Sui due percorsi di prova del «GIMS Tech New Mobility powered by TCS», i visitatori potranno testare le soluzioni di mobilità dell’ultimo miglio, dai pattini elettrici a rotelle al triciclo elettrico Kyburz.

Un’esperienza eccezionale sarà offerta da GIMS Discovery, un circuito interno unico situato nel padiglione 7 del Palexpo. Durante un test di guida di 10 minuti al volante di un veicolo a propulsione alternativa, i visitatori potranno scoprire un nuovo modo di guidare. Attenti però: saranno a disposizione soltanto 11 mila posti, su 48 veicoli di 14 marche, tutti mossi da propulsioni alternative, gas, idrogeno ed elettricità, prenotabili unicamente tramite la nuova app della manifestazione.

«Con questi numerosi nuovi concetti, GIMS combina tradizione, passione e innovazione nella sua 90° edizione. I visitatori potranno scoprire l’intera gamma di prodotti automobilistici offerti: dalle soluzioni di mobilità di oggi alle idee di domani, dallo scooter all’auto familiare e sportiva», afferma Maurice Turrettini.

Coi mezzi pubblici

GIMS raccomanda vivamente di recarsi a Ginevra con i mezzi pubblici. Anche quest’anno, oltre alla fitta rete di treni per l’aeroporto di Ginevra, le FFS offrono treni supplementari da diverse parti del Paese. I biglietti combinati di FFS, Unireso e Leman Express permettono di arrivare all’evento e di ottenere biglietti scontati. Gli autobus dei trasporti pubblici di Ginevra (TPG - linea 5) portano i visitatori dal centro città o dall’aeroporto direttamente all’ingresso dei padiglioni.

Informazioni pratiche:

Date: 5 -15 marzo 2020

Prezzi biglietti d’ingresso (acquistabili su App e www.gims.swiss)

• Adulti CHF 16.-

• Ragazzi da 6 sino a 16 anni e pensionati CHF 9.-

• Gruppi (oltre 20 persone con accompagnatore) CHF 11.-/persona

Ingresso dopo le ore 16.00 (acquistabili su App e www.gims.swiss)

• Adulti CHF 8.-

• Ragazzi da 6 a 16 anni, pensionati CHF 4.50

Per tutti i biglietti d’ingresso acquistati allo sportello in loco sarà applicato un supplemento di CHF 5.-

Orari di apertura: da lunedì a venerdì 10:00-20:00; sabato e domenica: 09:00-19:00

