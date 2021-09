Proprio come il famoso quartiere di New York, la più grande città dell’Assia, Francoforte sul Meno, ha molto più da offrire oltre al mercato monetario e la consulenza sugli investimenti. La cultura, ad esempio. E questo può essere meravigliosamente vissuto a bordo della Mini Cooper SE (consumo di carburante combinato: 0,0 l/100 km; consumo elettrico combinato: 17,6 -15,2 kWh/100 km secondo WLTP, 16,1 - 14,9 kWh/100 km secondo NEDC, emissioni di CO2 combinate 0 g/km).

Saliamo quindi sulla quattro posti Full Electric e gustiamoci sia l’auto sia Francoforte – che secondo uno studio dell’Economist è la città più vivibile della Germania. Si dice che Francoforte sia il posto migliore per le start-up dopo Monaco e Berlino. E quando si parla di cultura? Sembra altrettanto promettente.

Tanti musei per tutti i gusti

Circa 500 monumenti, oggetti d’arte e memoriali attendono i più curiosi. Il paesaggio museale è più vario che in quasi tutte le altre città tedesche.

Il cosiddetto Museumsufer tra Eisernem Steg e Friedensbrücke ne ha per tutti i gusti, dai musei del cinema a quelli di architettura. I classici sono lo Schirn, lo Städel e il Museo d’Arte Moderna - il Museo Caricatura di Arte Comica, invece, è uno spasso. C’è un gran numero di luoghi d’interesse da visitare in qualsiasi momento della giornata - a partire dalle croci medievali ai monumenti di bronzo storici, installazioni luminose alte 14 metri, graffiti art o la «Comic Art» della «Nuova Scuola di Francoforte» collocati in boschi e prati con 15 oggetti nel«GrünGürtel» di Francoforte.

Meglio iniziare con la batteria piena. Entro il 2030, ci dovrebbero essere 350 punti di ricarica rapida e 875 punti di ricarica ordinaria in città. Perfetto per la Mini Cooper SE, la cui batteria ad alto voltaggio ha una capacità lorda di 32,6 kWh. La potenza di ricarica è fino a 50 kW. Nelle stazioni di ricarica rapida, ci vogliono solo 35 minuti per caricare una batteria completamente scarica fino all’80%.

Se si entra in città dall’incrocio nord ovest per visitare alcuni dei punti di interesse culturale, non ci vuole molto per ritrovarsi nel bel mezzo dell’universo dell’arte. Esempio: Kleinen Nelkenstraße 19 nel quartiere di Hausen ospita l’Atelier 19, gestito da quattro artisti che propongono esperienze didattiche sotto forma di gioco, fotografie sul tema della cultura industriale, lavori artistici sull’ambivalenza delle sensibilità e delle condizioni umane nell’interazione natura contro cultura, così come dipinti con un focus su bianco, nero e sfumature di grigio in mezzo.

Sulle tracce di Goethe

C’è davvero molto da fare e la prossima fermata nella vicina Rödelheim è quella giusta, perché ci porta in un regno da favola. Il Brentanopark, la tenuta di campagna dei Brentano negli anni 1820, si trova direttamente sul Nidda. La Petrihaus su Rödelheimer Parkweg, restaurata nel 1998, è l’ultima casa svizzera rimasta a Francoforte, così popolare nel periodo romanico. E da qui, attraverso la A 648 si può raggiungere il famoso «Hammering Man» all’ingresso del centro esposizioni - una scultura mobile di Jonathan Borofsky alta 21,5 metri e di 32 tonnellate.

Mentre la adiacente città vecchia non rientra tra le destinazioni, Goethe non può essere lasciato fuori. Dopo aver superato la Gallusanlage, una sosta al Grosse Hirschgraben 23 è d’obbligo: è qui che il grande poeta è nato e ha vissuto fino al 1795, e dove chi è interessato può venire a immergersi nel suo mondo.

Si possono ammirare, tra le altre cose, l’orologio astronomico che l’amico di Goethe Wilhelm Friedrich Hüsgen fece costruire nel 1746. E non preoccupatevi: grazie alla lunghezza compatta di 3,845 metri della Mini Cooper SE, è sempre facile trovare parcheggio.

Dopo un breve rinfresco a base di piatti tipici di Francoforte come «Ebbelwoi» (vino di mele), Handkäs mit Musik (formaggio di latte acido in una marinatura piccante) e uova nella famosa «Grie Soß» (salsa di erbe verdi), il percorso potrebbe portare verso nord.

La prossima fermata è il Centro Albert Schweitzer a Wolfsgangstraße 109, dove numerosi pezzi della tenuta di Schweitzer e del suo periodo come medico in Africa equatoriale aspettano bambini e giovani in una mostra permanente - perché sono soprattutto loro che devono conoscere gli obiettivi e la filosofia del premio Nobel per la pace grazie a film, attività pratiche e varie postazioni. Una volta disse che Francoforte gli aveva lanciato un incantesimo speciale.

Nel museo di Chaplin

Dopo questa visita, il viaggio continua verso nord fino all’Archivio Chaplin in Klarastraße 5. Il museo privato, che è aperto al pubblico, si occupa della leggenda del cinema americano su due piani; la collezione comprende circa 6000 pezzi riguardanti l’intero periodo lavorativo di Charlie Chaplin. Vi si trova anche l’archivio cinematografico con circa 450 copie degli 80 film di Chaplin. Cosa avrebbe detto Chaplin della Mini Cooper SE? Probabilmente avrebbe solo sorriso maliziosamente sull’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi grazie al potente motore elettrico da 184 CV.

Sulle strade in discesa il recupero a due stadi della Mini Cooper SE può essere utilizzato con ottimi risultati. Il motore agisce come un generatore, utilizzando l’energia generata in modalità overrun per alimentare il sistema di accumulo ad alta tensione. Il guidatore può attivare la modalità di recupero e il «one-pedal feeling» tramite l’interruttore a levetta. Questo permette alla Mini di decelerare perfettamente anche senza usare i freni. E anche se il pedale del freno non viene utilizzato, le luci dei freni indicano comunque la forte riduzione della velocità.

