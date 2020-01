Seat si lancia nel mondo dell’elettrico

Il nuovo e-scooter è adatto a tutti i gruppi target, ma è stato sviluppato appositamente per la condivisione delle flotte. Per questo motivo sono stati utilizzati materiali robusti, come il rivestimento in gomma dei paraurti laterali. Il posizionamento strategico dei componenti garantisce una facile sostituzione in caso di danni. Anche il comfort necessario è stato preso in considerazione: la speciale sella sagomata offre spazio sufficiente per due caschi, mentre due porte USB e un supporto per smartphone permettono al pilota di rimanere connesso mentre è in movimento.