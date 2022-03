Il SUV Tarraco e-Hybrid prodotto da Seat coniuga dinamismo ed efficienza. Abbiamo provato l’allestimento FR, in vendita a partire da 55.310 franchi, e siamo rimasti impressionati dalle prestazioni di questa vettura dalla mole non indifferente. Il peso è infatti di quasi 1.900 chili, mentre la lunghezza è di 4,74 metri, quanto basta per offrire generosi spazi a 5 persone e ai bagagli (capacità del bagagliaio 610 litri). La Seat Tarraco e-Hybrid nell’allestimento FR assicura grandi soddisfazioni a chi ama una guida sportiva. Brillanti in particolare le accelerazioni in modalità elettrica, anche se è meglio non esagerare, se non si vuole esaurire in poco tempo la carica elettrica a disposizione per una guida a zero emissioni. In modalità puramente elettrica, l’erogazione della potenza è progressiva ma istantanea. I sedili avvolgenti dell’allestimento FR oltre ad essere molto comodi, offrono un sostegno utile alla colonna vertebrale non solo in curva, in effetti stancano meno il conducente anche nei lunghi viaggi.