Si apre il Moto Bike Expo di Verona

VERONA - È un appuntamento di riferimento per i più importanti brand del settore motociclistico che spaziano dalle Special allo Sport, coinvolgendo anche il mondo dell’Off-Road e del Turismo: stiamo parlando di Motor Bike Expo, un evento riconosciuto come il più importante e prestigioso al mondo per la moto personalizzata che a partire da domani, giovedì 16 gennaio e fino a domenica 19 raduna a Verona oltre 170.000 visitatori, superandosi anno dopo anno e confermandosi cuore pulsante del panorama motociclistico internazionale.

La manifestazione si svolge a Veronafiere, apre al pubblico alle ore 9.00 e chiude alle ore 19.00 per tutti i quattro giorni.

Durante i giorni di manifestazione è possibile acquistare i biglietti direttamente alle casse di Veronafiere. Per l’acquisto dei biglietti in prevendita è possibile utilizzare i circuiti TicketOne e Viva Ticket.