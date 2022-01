Anteprima mondiale in diretta streaming per la nuova Skoda Enyak iV coupé, presentata nel pomeriggio di oggi. La nuova automobile del gruppo ceco si caratterizza per un design elegante e molto sportivo e si presenta anche con una variante RS, capace di regalare prestazioni molto dinamiche.

Rispetto all’Enyak iV il produttore è riuscito a migliorare ulteriormente il coefficiente di resistenza aerodinamica, che attualmente si attesta a cw 0,234, rendendo possibili, in base all’equipaggiamento, livelli di autonomia sufficienti a percorrere fino a un massimo di 545 km (un dato che Skoda asserisce essere ancora provvisorio) nel ciclo WLTP.

Sebbene sul mercato esistano due dimensioni della batteria con quattro livelli di potenza da 132 a 220 kW, e la trazione posteriore o integrale, in Svizzera il coupé della Enyak arriverà con una sola dimensione della batteria e due livelli di potenza da 195 kW e 220 kW e solo il modello con la trazione integrale.

Nonostante le sue linee sportive la Enyak iV Coupé è in grado di offrire la massima spaziosità e un volume del bagagliaio da 570 litri.

Thomas Schäfer, amministratore delegato di Skoda Auto ha detto: «Dopo il successo del lancio del SUV, il nuovo Enyak Coupé iV porta nella famiglia Skoda iV ancora più emotività, sportività ed eleganza. I nostri designer e ingegneri sono infatti riusciti a coniugare un’elevata funzionalità con un design emozionale. Inoltre, la nuova versione top di gamma rappresenta in assoluto il primo modello Skoda RS completamente elettrico. L’Enyak Coupé iV unisce alla perfezione emozione ed efficienza e offre la consueta ampia spaziosità di Skoda anche con una forma della carrozzeria particolarmente elegante».

La versione RS dispone di una grembialina anteriore sportiva indipendente e di minigonne laterali in tinta con la carrozzeria ed è inoltre dotata di cerchi in lega leggera da 20 e 21″. Per scattare da 0 a 100 km/h, l’Enyak Coupé RS iV impiega soltanto 6,5 secondi e raggiunge una velocità massima di 180 km/h, ovvero 20 km/h in più rispetto alle altre varianti della nuova coupé.

In questo nuovo modello la linea del tetto declina delicatamente dal montante B verso il retro e si snoda sul portellone con un bordo dal taglio netto. Le linee sottolineano inoltre la presenza del tetto panoramico in vetro oscurato, disponibile di serie in entrambi i modelli della coupé.

