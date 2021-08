Danzica – Quando si arriva a Danzica per la prima volta, il pensiero, per un giornalista non più di primo pelo, va subito a quel mese di agosto del 1980 quando l’elettricista Lech Walesa, sfidando il regime comunista, guidò lo storico sciopero dei cantieri navali Lenin che portò alla creazione del movimento Solidarnosc con tutto quello che poi seguì negli anni successivi portando Walesa alla presidenza della Polonia e al premio Nobel per la pace. È con questi ricordi, un po’ lontani ma indelebili, affiorati alla mente che abbiamo raggiunto la famosa città che si affaccia sul mar Baltico per prendere contatto con la Skoda Fabia, la più piccola e anche umile vettura del costruttore ceco giunta alla quarta generazione: in 22 anni ne sono stati prodotti 4,5 milioni di esemplari. “Tutto quello di cui si ha bisogno e un tocco in più”: è con questo slogan che l’utilitaria di successo di presenta con un rinnovato slancio e non poche ambizioni. La nuova Fabia si basa per la prima volta sulla piattaforma modulare trasversale MQB-A0 del gruppo Volkswagen e, oltre alla spaziosità più elevata della sua classe, dispone anche di un comfort migliore e numerosi nuovi sistemi di assistenza e sicurezza. Per Thomas Schäfer, amministratore delegato del marchio, questa utilitaria rappresenta “la sintesi dei valori tipici di Skoda: massima spaziosità, qualità e sicurezza eccellenti e un rapporto qualità-prezzo convincente, il tutto accompagnato da un design entusiasmante e il più basso coefficiente aerodinamico della sua classe”. Si parte quindi “in quarta”. Il modello è cresciuto in lunghezza di 11 centimetri superando la soglia dei quattro metri. Lo stesso vale per il bagagliaio aumentato di 50 litri (arriva 380 litri). Particolarmente curato è stato il design con un taglio moderno, compatto, una carrozzeria elegante e una presenza molto dinamica. Gli interni colpiscono per il quadro strumenti, con display centrale montato a sbalzo, e lo strumento combinato digitale opzionale. L'infotainment e la connettività sono all'avanguardia. Al momento del lancio saranno a disposizione le linee d'equipaggiamento Ambition e Style, oltre alla speciale First Edition, mentre in un secondo momento seguiranno le versione Active e la sportiva Monte Carlo. I cinque motori a benzina coprono una gamma di potenza da 65 CV fino a 150 CV (quest’ultimo propulsore sarà disponibile in Svizzera tra fine 2021 e inizio 2022) e provengono dall'ultima generazione EVO del gruppo Volkswagen. La presenza decisamente più accattivante del nuovo modello è legata alle nuove proporzioni più dinamiche, dai tipici elementi cristallini presenti nelle luci anteriori e posteriori dal taglio deciso e con tecnologia LED, fino alle linee scultoree del cofano. Non mancano altri piccoli dettagli come le linee della carrozzeria sulle portiere anteriori che riprendono il caratteristico triangolo della bandiera ceca. Come detto gli interni offrono più spazio e comodità. Sono disponibili per la prima volta delle funzioni per il comfort presenti su veicoli di categoria superiore, come il parabrezza e il volante riscaldabili. Si è puntato molto anche sulla connettività: la eSIM integrata permette alla FABIA di essere sempre online e di accedere alla radio via Internet, all'ampia gamma di servizi online mobili su Skoda Connect e alle nuove app di infotainment. Il sistema di infotainment di punta «AMUNDSEN» può essere azionato tramite il riconoscimento di comandi gestuali o l'assistente vocale digitale «Laura». Insomma, tanta creatività e tecnologia in un piccolo gioiello ancora tutto da scoprire.