La Skoda Kamiq 1,0 G-TEC è una novità assoluta per Skoda nel segmento dei SUV. Il motore a basso consumo e basse emissioni è infatti a doppia alimentazione: gas naturale (CNG) e benzina, quest’ultima contenuta in un piccolo serbatoio di 9 litri che torna molto utile quando si finisce il gas e non ci si trova nelle immediate vicinanze di una stazione di servizio dotata di CNG. Il telaio, con una maggiore altezza libera dal suolo, è stato sviluppato appositamente per questo city SUV. Mentre il motore 1.0 G-TEC turbo a tre cilindri da 90 CV si caratterizza per le sue basse emissioni di CO2 e Nox, inferiori rispetto a quelle prodotte dai carburanti tradizionali. La versione da noi provata è dotata di un cambio manuale a 6 marce.

Le partenze non sono strepitose, considerata la potenza modesta del propulsore, ma questa Skoda Kamiq assicura comunque caratteristiche di guida apprezzabili, con un ottimo comportamento in curva e un comfort elevato di marcia. Nelle salite ripide bisogna usare spesso le marce basse, ma questo riguarda un po’ tutte le vetture con motori di piccola cilindrata. Positiva invece l’alta resistenza alla torsione dell’asse posteriore che impedisce il rollio e le oscillazioni della carrozzeria.

Lunga 4,24 metri, larga 1,74 m, alta 1,53 m e con un passo di 2,64 metri la Skoda Kamiq presenta un abitacolo abbastanza spazioso e quando si sale a bordo si ha l’impressione di essere entrati in una vettura più grande di quello che è in realtà. Molto accogliente in particolare il posto guida, dal quale si ha una buona visibilità in tutte le direzioni, mentre i comandi sono facilmente raggiungibili senza distrarre troppo lo sguardo dalla carreggiata. Positiva anche la tranquillità a bordo assicurata da questa Kamiq grazie alla buona insonorizzazione dell’abitacolo, al buon confort di marcia e alla facilità con cui si effettuano le manovre di parcheggio. Le bombole per il gas naturale, posizionate sotto il pianale contengono 13,8 kg di metano e assicurano un’autonomia di circa 240 chilometri (l’autonomia, evidentemente, varia a seconda dello stile di guida più o meno sportivo). Il serbatoio di benzina, che fornisce un’autonomia addizionale di circa 100 chilometri, entra in funzione automaticamente non appena si esauriscono le bombole di gas CNG. Tra i punti deboli di questo city SUV vi è la capienza del bagagliaio, solo 280 litri a causa dello spazio sottratto dalle bombole di gas che sono posizionate sotto il pianale.

Tra gli accessori compresi nel prezzo base dell’allestimento Ambition, quello da noi provato, ricordiamo ad esempio l’assistente per le partenze in salita, il controllo elettronico della stabilità, il Front assist, compresa la frenata d’emergenza, il tempomat, l’assistente per il mantenimento della corsia e altro ancora. Innumerevoli poi gli accessori a pagamento con i quali è possibile personalizzare questa vettura a proprio piacimento. Stando al sito www.cng-mobility.ch in Svizzera ci sono 150 stazioni di servizio che erogano gas naturale CNG, di cui due a Bellinzona, una a Lugano, una a Bioggio e una a Mendrisio.

La scheda

Motore: gas / benzina

Cilindrata: 999 cc

Potenza e coppia massima: 90 CV e 160 Nm

Velocità massima: 176 km/h

Consumi: 6, 5 l/100 km

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 12,5 sec.

Emissioni CO2: 93 g/km

Etichetta energia: A

Prezzo base: 28.980 fr.

Mi piace

Spazi generosi per i passeggeri nonostante una lunghezza di soli 4,24 metri. Comfort di marcia e bassi consumi.

Non mi piace

Il bagagliaio ha una capacità di carico di solo 280 litri a causa della presenza delle bombole di gas CNG nel pianale della vettura.

