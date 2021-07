È sui percorsi tortuosi e sconnessi dell’alta Savoia, nella regione della rinomata località turistica di Megève, che abbiamo presto contatto con la versione rinnovata di Kodiaq, il SUV di successo di Skoda: «Con Kodiaq, abbiamo trasferito le qualità Skoda al segmento SUV circa quattro anni fa – ha affermato Thomas Schäfer, CEO di Skoda Auto - spazio eccezionale, molti dettagli e un convincente rapporto qualità-prezzo. Allo stesso tempo, abbiamo sviluppato Kodiaq in modo mirato. Ora offre ancora più comfort, motori ancora più efficienti e un design fresco e sorprendente». A livello di design gli inserti in alluminio sottolineano l'aspetto robusto nelle linee Ambition e Style. La nuova sezione frontale con la griglia Skoda esagonale e più verticale assicura una presenza visiva ancora più forte. I fari anteriori più sottili e dall'aspetto più dinamico sono ora dotati di serie della tecnologia LED e sono disponibili anche come fari a matrice full-LED per la prima volta su Kodiaq su richiesta, mentre i cerchi in lega da 19 pollici e da 20 pollici per KODIAQ RS sono dotati di cornici rimovibili che aiutano a migliorare l'aerodinamica. La resistenza all'aria è ridotta anche grazie a speciali ruote aerodinamiche in combinazione con paraurti di nuova progettazione e uno spoiler. L’interno è più curato con nuove strisce decorative, cuciture a contrasto e sedili ergonomici regolabili elettricamente con coperture in pelle traforata, ventilazione e funzione massaggi. Gli eco-sedili, disponibili a richiesta per le linee di finiture Ambition e Style, sono realizzati con materiali riciclati e vegani. Nel cockpit spicca il display di 10,5 pollici, mentre è stato notevolmente migliorato il sistema audio. La gamma dei sistemi di assistenza ora include facoltativamente una maggiore protezione per gli occupanti: registra in anticipo le collisioni imminenti e, grazie ai sensori radar nella parte posteriore, reagisce anche quando i veicoli si avvicinano. La Kodiaq rivista è disponibile nelle linee di finiture Ambition and Style oltre che Sportline, L&K e RS. Per quanto riguarda la motorizzazione principale, al posto del precedente motore diesel biturbo, viene ora utilizzato un nuovo e più potente motore a benzina TSI che sviluppa 245 CV. Il propulsore è anche più leggero di oltre 60 chilogrammi e garantisce migliori prestazioni di guida. Come gli altri tre motori (uno a di 190 CV e due diesel di 150 CV e 200 CV) anche il 2,0 litri della RS fa parte della nuova generazione di motori EVO più efficienti e meno inquinanti del Gruppo Volkswagen. La guida si rivela subito facile grazie all’ottima visibilità: i comandi sono ben accessibili e il comfort è apprezzabile anche su vie sterrate e non prive di ostacoli: lo abbiamo verificato salendo fino a quasi 2 mila metri di quota seguendo un percorso particolarmente irregolare.