Skoda Scala, una familiare generosa e brillante

Presentata l’anno scorso a Spalato, in Croazia, la nuova Skoda Scala ci è parsa un modello destinato ad avere un bel futuro commerciale, perché la nuova arrivata della casa ceca è riccamente dotata dal punto di vista dell’assistenza alla guida e della sicurezza, è stata disegnata sfruttando linee tutto sommato semplici, moderne, chiarissime, e a bordo assicura un’ottima qualità di vita, con spazi decisamente ampi per la categoria. Nelle scorse settimane abbiamo finalmente potuto «assaggiarla» questa Skoda. Ci siamo messi alla guida di una Scala Style 1.0 TSI, che a livello di allestimento significa essere nel segmento superiore (si parte dal livello base dell’Active, si sale fino al Montecarlo passando da Ambition e, appunto, Style un gradino sotto il massimo). Il nostro test ha confermato le impressioni positive raccolte alla presentazione in Croazia. Il motore da un litro, mosso da tre cilindri, è quieto, ma sa trasformarsi da coniglio in leone quando lo si sollecita al punto giusto. La nostra Scala si è dimostrata agile e scattante in ogni situazione, anche se evidentemente non stiamo parlando di un’auto sportiva. Chi volesse qualcosa in più da questo modello, potrà senz’altro ritagliarsi qualche soddisfazione maggiore optando per il motore da 1,5 litri che sprigiona 150 cavalli anziché i 115 del nostro modello.

Derivata dalla piattaforma MQB A0 Vokswagen, la compatta di Skoda non può nascondere il suo grado di parentela con la Golf, della quale è certamente una pericolosa rivale. Perché non solo a livello di linee aerodinamiche, di comfort, di spazio dell’abitacolo e del baule (467 litri, al vertice della categoria), di sicurezza e dotazioni varie la Scala non ha nulla da invidiare alla Golf, ma sul prezzo non c’è confronto. Al netto degli optional, il modello che abbiamo provato ha un prezzo di 28’740 franchi.

Molto interessante l’offerta di Skoda a livello dell’assistenza alla guida: oltre a una dotazione di sicurezza passiva che può arrivare fino a 9 airbag e alla tecnologia LED per i gruppi ottici, Scala vanta sistemi di assistenza attiva alla guida tipici dei segmenti superiori. In fase di sorpasso, il Side Assistant (disponibile a richiesta) è in grado di segnalare fino a una distanza di 70 metri i veicoli che si stanno avvicinando da dietro, o che sono in corrispondenza dell’angolo cieco. Il sistema Adaptive Cruise Control (ACC) è di serie insieme al sistema di assistenza per il mantenimento della corsia Lane Assistant e al Front Assistant, per l’assistenza radar sulla zona anteriore con funzione di frenata di emergenza city. Si sa però che oggi il cliente cerca il massimo soprattutto a livello di infotainment e anche in questo senso Scala non delude. Il nostro allestimento Style aveva di serie il «Virtual Cockpit» (altrimenti disponibile a richiesta) dotato del display più ampio del segmento (10,25 pollici). I sistemi di infotainment di terza generazione della piattaforma modulare di infotainment presentano una diagonale dello schermo da 8 a 9,2 pollici. Il touchscreen indipendente, posizionato ergonomicamente in alto sulla plancia, risulta facilmente visibile sia dal conducente che dal passeggero anteriore, mentre l’impianto audio Skoda (a richiesta) comprende subwoofer e dieci altoparlanti. La eSIM integrata con collegamento LTE consente a SCALA di essere sempre online. Grazie a una serie di nuovi servizi Skoda Connect, è possibile – per esempio – bloccare e sbloccare la vettura tramite il telefono cellulare e aggiornare il software del sistema di infotainment o le mappe di navigazione. Tra le novità si segnala anche la connettività Smartlink+ wireless che permette di connettere il proprio smartphone al sistema di bordo senza la necessità di utilizzare il cavetto.