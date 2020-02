Voglia di spazio, fino a sei passeggeri oltre ai bagagli, un’ottima visuale per il conducente e un comfort per tutti? La nuova Opel Zafira Life, che in occasione della presentazione e di un primo contatto, lo scorso mese di dicembre, avevamo definito un salotto a quattro ruote, ha veramente molto da offrire. La versione che abbiamo provato è la Business Innovation equipaggiata con un motore diesel di 2 litri di 177 CV, con cambio automatico a otto rapporti. Il consumo dichiarato è di 5,8 litri per cento chilometri, mentre durante il test (abbiamo viaggiato soprattutto in autostrada) ha superato gli 8 litri al cento. Il prezzo per questa versione parte da 52.860 franchi; il modello che abbiamo provato costa 60.880 franchi. Il prezzo base della Zafira Life parte da 34.310 franchi. Nella Zafira Life si sale: conducente e passeggeri anteriori devono affrontare due scalini aprendo un’ampia portiera (per chi è davanti, i sedili hanno anche una funzione massaggio), mentre per i passeggeri posteriori l’accesso è più comodo grazie al portellone scorrevole automatico. L’interno, con sedili in pelle, è curato e raffinato, accogliente. I sedili si possono modulare a piacimento per favorire la convivialità durante il viaggio. Molto apprezzato dagli occupanti è il tetto trasparente, luminoso ma non troppo: si viaggia, insomma, a cielo aperto guardando, se capita di spostarsi di sera o di notte, anche le stelle.

Ottima l’insonorizzazione che permette di dialogare in un ambiente piacevole. La versione Innovation è particolarmente adatta per le famiglie, gli appassionati del fai-da-te e per chi pratica sport all’aperto o nel tempo libero e ha bisogno di molto spazio. Il comfort è assicurato anche dal sistema di sospensioni che evita sobbalzi improvvisi e assorbe bene eventuali le irregolarità del fondo stradale. La maggior parte delle varianti di modelli è alta al massimo 1,90 metri ed entra senza problemi nei garage sotterranei o nei parcheggi di dimensioni normali; ciò è importante ad esempio per l’impiego come shuttle per gli hotel ma anche per tutti coloro che vogliono parcheggiare la propria auto ovunque, senza restrizioni. Molto apprezzabili sono i sistemi di assistenza al conducente e di infotainment all’avanguardia, incluso display head-up nonché assistenti di velocità intelligenti basati su videocamera e radar. Questa monovolume, molto flessibile, è disponibile in tre lunghezze: nella variante Small, di 4,60 metri, nella variante Medium, di 4,95 metri e nella variante Large, di 5,30 metri. La versione Small della nuova Zafira Life è circa dieci centimetri più corta del modello di Zafira attuale. Per una trazione ottimale non solo su percorsi asfaltati, la Zafira Life è equipaggiata con il sistema elettronico intelligente IntelliGrip per il controllo della trazione. Inoltre, è disponibile una variante 4X4. La Zafira Life completamente elettrica sarà disponibile fra un anno.

La scheda

Cilindrata: 1’997 cc

Potenza e coppia massima: 177 CV e 400 Nm

Accelerazione: da 0 a 100 km/ in 10,4 sec.

Velocità massima: 185 km/h

Consumi: 8,3 l per 100 km

Emissione CO2: 182-209 g/km

Mi piace

Lo spazio, il comfort, l’insonorizzazione, la maneggevolezza nonostante la mole, la posizione di guida elevata che assicura una buona visibilità.

Non mi piace

Nei giorni freddi il riscaldamento è un po’ lento, soprattutto i passeggeri restano infreddoliti per una decina di minuti (se non si riscalda prima l’abitacolo). Inoltre, i sedili posteriori non sono riscaldabili. Le dimensioni impongono a volte di pianificare la zona di posteggio, anche se la Zafira si dimostra comunque agile e facile da parcheggiare grazie a telecamera e sensori.

