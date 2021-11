La moto è stata svelata all’81° Sturgis Motorcycle Rally, evento di culto che si svolge ogni anno nel West, Sud Dakota occidentale, sulle Black Hills e le Badlands. Vero e proprio paradiso del motociclismo che richiama migliaia di appassionati di moto ogni anno. Percorsi come Iron Mountain Road, Needles Highway, Badlands Loop e Vanocker Canyon sono riti di passaggio per molti motociclisti di tutto il mondo. Il prossimo, l’82°, è in programma dal 5 al 14 agosto 2022. La disponibilità della Street Glide Special Arctic Blast Limited Edition è di soli 500 esemplari in tutto il mondo, ciascuno con il suo numero di serie sul serbatoio. «Con la colorazione Limited Edition Arctic Blast per Street Glide Special, in Harley-Davidson continuiamo a investire sulla nostra reputazione e dimostriamo di essere i migliori in termini di design e di motociclette esclusive e customizzate», ha affermato Jochen Zeitz, Presidente e Amministratore Delegato di Harley-Davidson. L’Arctic Blast Limited Edition prevede blu profondo metallizzato con pennellate blu brillante su una base bianca perlata. «La vernice viene stesa con tratti di colore ad alto contrasto per comunicare un senso di movimento”, dice Brad Richards, Vice President of Styling and Design di Harley-Davidson. «Il design è audace e vivido da lontano, ma rivela dettagli interessanti visibili solo da vicino, tra cui l’effetto blu perlaceo su base bianca e un motivo esagonale fantasma sulla carenatura». La colorazione è applicata a mano dagli artigiani “Gunslinger Custom Paint” a Golden, in Colorado. Designer, artisti e team leader di produzione di fama nazionale con decenni di esperienza nella fornitura di componenti custom-painted e set di colorazioni in edizione limitata per Harley-Davidson Custom Vehicle Operations. La Street Glide Special è una “hot-rod bagger” che combina comfort da turismo a lungo raggio e stile personalizzato con le potenti prestazioni del Milwaukee-Eight 114 V-Twin. Le caratteristiche principali includono l’iconico batwing (carenatura ad ali di pipistrello) con bocchetta per ridurre le turbolenze alla testa, borse laterali allungate con chiusura a chiave, faro LED Daymaker, protezione del motore a basso profilo e ruote customizzate Prodigy. Il sistema di infotainment Boom! Box GTS con touch screen a colori, navigazione avanzata, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay ha comandi manuali e vocali - se abbinato a un auricolare compatibile - e audio a due altoparlanti di serie. La Street Glide in edizione limitata Arctic Blast è proposta al prezzo consigliato di CHF 37.350. Portapacchi Tour-Pak a catalogo Harley-Davidson Genuine Motor Parts & Accessories.