ROVANIEMI – È in un ambiente con condizioni estreme come quello della Lapponia, a cavallo del circolo polare artico, con temperature di 20 gradi sottozero, tra una tempesta di neve e l’altra, distese di neve e ghiaccio, paesaggi incantevoli, con il sole (quando c’è) sempre basso sull’orizzonte, che Subaru ha presentato la flotta 2020 rivisitata e rinnovata: Forester, e-Boxer, XV, Levorg. Outback, BRZ e Impreza ibrida. Rovaniemi, la città conosciuta anche perché ospita la “casa” di Babbo Natale (un mini-parco giochi tipo Disneyland che ha comunque il suo fascino), è il punto di partenza dei numerosi test effettuati sull’arco di due giorni. Anzi: il primo, con la Forester, avviene di notte, poco dopo il nostro arrivo da Zurigo via Helsinki, su una pista di sci: una discesa ripida per dimostrare che il sistema di trazione integrale funziona sempre in modo ottimale. Il giorno successivo, di buon mattino, iniziano i test veri e propri di tutti i modelli: tra spazi sconfinati e quasi disabitati, foreste e laghi ghiacciati, le prove si succedono a ritmo incalzante. Guida fuoristrada nella neve, drifting sul ghiaccio, percorsi tecnici e veloci con un pilota di rally finlandese, non si poteva chiedere di più per mettere alla prova conducenti e vetture. Vediamo, più in dettaglio, i vari modelli presentati nel grande nord. La trazione integrale, nelle varie modalità, assicura un’ottima tenuta di strada e un’impressionante stabilità.

Una piattaforma globale

La Subaru XV si adatta a tutte le situazioni

La prima pietra per il lancio dei modelli e-Boxer risale alla fine del 2017 con l’introduzione della seconda generazione della XV e della nuova Impreza. Entrambi i modelli sono stati costruiti sulla Subaru Global Platform (SGP), che costituisce la base di tutti i futuri modelli della casa pioniera della trazione integrale. Grazie alla sua nuova architettura, offre un sensibile aumento della rigidezza, sicurezza e stabilità. Inoltre, questa piattaforma è stata progettata sin dall’inizio per una possibile elettrificazione della trazione. Così nel dicembre 2019 è stato lanciato il primo modello e-Boxer: la Forester. Durante lo scorso mese di gennaio, è seguita la XV e-Boxer. Entrambi i modelli sono spinti da un rivisitato motore boxer a benzina di due litri in grado di erogare 150 CV, affiancato da un motore elettrico da 12,3 kW/16,7 CV. Questo aggiunge 110 kg al peso dell’auto ma non penalizza l’abitabilità interna, anzi, migliora di alcuni decimi l’accelerazione e riduce il consumo di carburante di circa il dieci per cento. Il motore elettrico è subito pronto, prima che il motore a benzina abbia sviluppato tutta la sua potenza. Nelle partenze da fermo e negli scatti veloci l’e-Boxer risponde immediatamente e con maggiore grinta. Con lo stile di guida appropriato è possibile percorrere fino a 1,6 chilometri in modalità solo elettrica. L’accumulatore immagazzina l’energia necessaria a questo scopo in fase di rilascio e nei tratti in discesa, fasi durante le quali il motore elettrico incorporato nel cambio Lineartronic produce energia. I prezzi dei modelli e-Boxer partono da 36.500 franchi (XV) e da 38. 150 franchi (Forester).

Impreza 4x4 e Levorg

Levorg, una station wagon di successo

Per il prossimo mese di maggio è attesa la Subaru Impreza 4x4 con la catena cinematica e-Boxer. La sua carrozzeria compatta, abbinata alla tecnologia ibrida Subaru e ai più avanzati sistemi di assistenza alla guida, offre, grazie alla trazione 4x4, un elevato livello di sicurezza in ambito urbano, sulle lunghe percorrenze, ma anche nel fuoristrada leggero. L’Impreza 4x4 continuerà ad essere proposta anche con il motore boxer a benzina di 1,6 litri da 14 CV. Il prezzo parte da 25.675 franchi.

La Levorg 4x4 completa la gamma di modelli dal 2015. Nel corso del passaggio alla nuova normativa antinquinamento Euro 6d-Temp, la station wagon familiare ha beneficiato nel 2019 di una valorizzazione con il motore boxer di 2 litri che sviluppa 150 CV. La Levorg è dotata della trazione integrale permanente Symmetrical AWD, garanzie di ottime motricità e aderenza su qualsiasi fondo. Oltre alla catena cinematica, anche le sospensioni anteriori e posteriori sono state ampiamente riviste. La Levorg offre ora un comfort di marcia ancora più elevato e vanta un’eccellente stabilità anche alle andature più sostenute. È proposta in tre varianti di allestimento (Advantage, Swiss Plus e Luxury) a partire da 30.400 franchi.

Outback in souplesse

Il nuovo look dell’Outback la rende più grintosa

Sicurezza, souplesse di marcia e piacere outdoor senza limiti: sono le caratteristiche della Outback 4x4. Dal lancio della nuova edizione nel 2015, la Outback 4x4 assolve bene il suo ruolo di fiore all’occhiello della gamma di modelli Subaru. Il suo lancio ha segnato anche l’introduzione del rivoluzionario sistema di assistenza alla guida EyeSight basato su telecamera con cruise control adattativo, sistema di mantenimento della corsia con intervento attivo sullo sterzo, sistema di avviso di uscita dalla corsia, assistente alla frenata d’emergenza, sistema anticollisione in accelerazione e assistente nelle partenze. In seguito, il sistema EyeSight è stato gradualmente introdotto anche sui modelli Levorg 4x4, Impreza 4x4, XV 4x4 e Forester 4x4. L’attuale Outback si presenta più matura sul piano estetico e più dinamica. Il grintoso design ne mette in evidenza le prestazioni su strada e in fuoristrada – anche grazie al sistema X-Mode che assicura prestazioni superiori nella guida a quattro ruote motrici – e la generosa spaziosità dell’abitacolo. Un’ammiraglia vera, per l’appunto, che coniuga sapientemente i pregi di un’autovettura con quelli di un SUV. La Outback è spinta da un motore boxer di 2,5 litri di 175 CV. Il prezzo parte da 41.300 franchi.

BRZ è l’eccezione

La sportiva BRZ

La sigla BRZ sta per “Boxer engine”, “Rear-wheel drive” (trazione posteriore) e “Zenith”. Per garantire il massimo piacere di guida, Subaru rinuncia per una volta persino al suo DNA: la BRZ è infatti l’unico modello della gamma a non essere dotato della trazione integrale. In compenso il classico layout da auto sportiva con motore anteriore e a trazione posteriore le conferisce posti un ottimo equilibrio ed eccellenti caratteristiche dinamiche, questo grazie anche al brillante motore boxer di 2 litri di 200 CV. Un coupé sportivo progettato e costruito per essere brillante sia in pista (l’abbiamo provato su un percorso veloce) sia nella guida di tutti i giorni. Il prezzo parte da 42.400 franchi.

N.B. La presentazione in Lapponia è avvenuta prima delle restrizioni dovute alla diffusione del coronavirus.

