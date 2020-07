È capace di affrontare in sicurezza e con agio percorsi impegnativi, strade semi-preparate o particolarmente sconnesse e scivolose ma anche di muoversi in scioltezza nell’ambiente urbano e percorrere lunghi tragitti sulle autostrade: stiamo parlando della Subaru Forester e-Boxer. A inizio febbraio l’abbiamo provata nel clima glaciale della Lapponia, su piste innevate e ghiacciate, su pendii molto ripidi, di giorno e di notte. Poi l’abbiamo testata in Ticino, lungo strade di montagna, vie sterrate fino al normale uso quotidiano tipico di un pendolare (lungo il tragitto Lugano-Bellinzona-Lugano). Polivalente, robusta, piuttosto confortevole e tecnologicamente aggiornata: la Forester ibrida ha le carte in regola per confrontarsi con la concorrenza e non manca di sorprendere positivamente chi si trova alla guida. Il lancio dei modelli e-Boxer risale alla fine del 2017 con l’introduzione della seconda generazione della XV e della nuova Impreza. Entrambi i modelli sono stati costruiti sulla Subaru Global Platform (SGP), che costituisce la base di tutti i futuri modelli della casa pioniera della trazione integrale. Grazie alla sua nuova architettura, offre un sensibile aumento della rigidezza, sicurezza e stabilità. Inoltre, questa piattaforma è stata progettata sin dall’inizio per una possibile elettrificazione della trazione. Così nel dicembre 2019 è stato lanciato il primo modello e-Boxer: la Forester. Durante lo scorso mese di gennaio, è seguita la XV e-Boxer. Entrambi i modelli sono spinti da un rivisitato motore boxer a benzina di due litri che sviluppa 150 CV, affiancato da un motore elettrico da 12,3 kW/16,7 CV. Questo aggiunge 110 kg al peso dell’auto ma non penalizza l’abitabilità interna, anzi, migliora di alcuni decimi l’accelerazione e riduce il consumo di carburante di circa il dieci per cento. Il motore elettrico è subito pronto, prima che il motore a benzina abbia sviluppato tutta la sua potenza. Nelle partenze da fermo e negli scatti veloci l’e-Boxer risponde immediatamente e con maggiore grinta. Con lo stile di guida appropriato è possibile percorrere fino a 1,6 chilometri in modalità solo elettrica. L’accumulatore immagazzina l’energia necessaria a questo scopo in fase di rilascio e nei tratti in discesa, fasi durante le quali il motore elettrico incorporato nel cambio Lineartronic produce energia.

Questo Suv, per certi versi atipico, è stato ridisegnato dentro e fuori con un’attenzione alla robustezza, alla praticità, al comfort e alla versatilità. La prima impressione, dopo aver percorso pochi chilometri, è di essere alla guida di una vettura compatta, stabile e maneggevole che trasmette sicurezza. Il balzo tecnologico è importante sia per la guida, grazie alla trazione integrale simmetrica ma anche alla modalità X per fronteggiare fondi molto scivolosi (neve profonda, fango, sabbia. Grazie all’Apple CarPlay o all’Android Auto si è sempre connessi e le funzioni di infotainment sono costantemente aggiornate. La posizione di seduta rialzata offre un’ottima visibilità in tutte le direzioni. Si apprezza il sistema EyeSight dotato di due telecamere che rilevano immagini tridimensionali e colori cogliendone forma e velocità (in caso di pericolo di collisione emette un allarme o frena automaticamente). Inoltre, il conducente è costantemente monitorato ed è subito reso attento se non è concentrato, è stanco o distoglie lo sguardo dalla strada, questo grazie al riconoscimento facciale: lo abbiamo messo alla prova più volte, ovviamente senza correre rischi, e le reazioni del sistema sono immediate e anche rassicuranti. Il prezzo della Subaru Forester e-Boxer parte da 38.150 franchi.