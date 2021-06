ZURIGO – In Svizzera i proprietari di una Polestar 2 potranno vedere in streaming i programmi delle emittenti televisive RSI, RTS e SRF direttamente sul display centrale da 11 pollici della loro vettura grazie all’app video di Polestar.

«Attraverso l’app video di Polestar e le dirette streaming delle emittenti televisive RSI, RTS e SRF i proprietari di una Polestar 2 da oggi potranno godersi i contenuti che preferiscono quando e dove vogliono», afferma Sascha Heiniger, Head of Polestar Switzerland. «La nostra offerta di dirette streaming sarà costantemente ampliata, per garantire ai nostri clienti contenuti sempre interessanti mentre la loro auto è parcheggiata o in ricarica.»

L’infotainment della Polestar 2 è basato sul sistema operativo Android Automotive, per questo Polestar è in grado di portare sul mercato nuove app in versione beta molto rapidamente. Le app per le auto hanno un potenziale di crescita enorme, perché, come su altri dispositivi, possono essere costantemente migliorate.

Oltre ai principali programmi di RSI, RTS e SRF, in Svizzera sono disponibili in streaming anche altri programmi televisivi come BBC Ideas, Al Jazeera English e il Deutsche Tagesschau (Telegiornale tedesco). In altri mercati europei sono disponibili altre emittenti, come GOPlay e RTBF in Belgio, TV2 in Norvegia e SVT in Svezia. Ulteriori contenuti specifici per singoli mercati vengono aggiunti gradualmente all’offerta.

L’app video di Polestar può essere utilizzata quando l’auto è ferma. Una volta usciti dalla modalità di parcheggio, l’audio continua a essere riprodotto in background, in modo che gli occupanti possano continuare a ascoltare la trasmissione in corso. Il volume di dati utilizzato dall’app è già incluso nel pacchetto dati del veicolo e non genera costi supplementari.