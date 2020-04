Dopo aver cambiato nome in Suzuki Motor Co., Ltd. nel 1954, la casa giapponese lancia la «Suzulight», la prima mini-autovettura ad essere prodotta in serie in Giappone.

Con la sua espansione in tutto il mondo, nel 1990 fu cambiata la denominazione dell’azienda in Suzuki Motor Corporation. Il suo percorso centenario non fu sempre facile. Per superare diverse crisi, tutti i membri Suzuki unirono le loro forze per portare l’azienda al successo. Suzuki divenne un’azienda internazionale con appassionati in tutto il mondo e ancora oggi continua il punto d’onore della produzione di alta qualità.