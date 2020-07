Suzuki Ignis Hybrid, il SUV ultracompatto

Per chi vuole distinguersi dagli altri nella scelta della propria vettura, la nuova Suzuki Ignis Hybrid è sicuramente una vettura originale. Non solo per il suo design che a seconda dei gusti può piacere o meno, ma anche per le sue doti e la sua funzionalità. Questo mini SUV a livello tecnologico è addirittura dotato di un sistema ibrido che permette il recupero dell’energia in fase frenante o di decelerazione e che assicura partenze più grintose.

Abbiamo provato il modello Ignis Generation Hybrid Top, quello meglio accessoriato, con motore 4 cilindri a benzina 1.2 litri da 83 CV e cambio manuale a 5 marce in vendita a 20.490 franchi (22.490 franchi per chi preferisce la versione con trasmissione a variazione continua). Quello che ci ha stupito di più in questa vettura, oltre alla sua abitabilità, nonostante una lunghezza di soli 3,7 metri, sono i consumi. Abbiamo percorso oltre 400 chilometri su e giù per il Ticino e il computer di bordo ha calcolato una media di 4,8 litri ogni 100 km. Ossia meno di quanto indica il costruttore, che nel dépliant indica un consumo medio di 5,1 litri per 100 km. Non per nulla il motore di questa vettura è stato inserito nella classe di efficienza A.

Ma non sono solo i bassi consumi ad averci stupito. Questo SUV compatto, come dicevamo, colpisce anche per la sua abitabilità. Può infatti ospitare senza problemi quattro adulti anche grazie allo spazio interno adattabile alle esigenze, con i sedili posteriori scorrevoli e reclinabili. Si possono far avanzare o retrocedere anche singolarmente grazie a una comoda leva che si trova sulla parte frontale dei due sedili posteriori. La flessibilità è dunque ai massimi livelli.

La Suzuki Ignis Hybrid è poi dotata dei più moderni accessori. Si va dal sistema multimediale con display touchscreen alla connettività dello smartphone, dalla connessione bluetooth alla radio DAB+. E se in questa calda estate si fa apprezzare il rapido raffreddamento dell’abitacolo assicurato dal sistema di aria condizionata, in inverno faranno comodo i sedili anteriori riscaldabili. Pratici poi l’accensione automatica dei fari e i retrovisori regolabili e riscaldabili elettricamente.

Nonostante un propulsore di soli 83 cavalli, la Suzuki Ignis 1.2 benzina Hybrid si mostra agile e scattante. Volendo, può raggiungere una velocità massima di 170 km/h. Il motore è elastico e l’erogazione della potenza è lineare. Mentre le manovre in città sono agevolate da un diametro di sterzata di soli 9,3 metri. Gli innesti del cambio manuale a 5 marce sono precisi e anche questo favorisce il piacere di guida.