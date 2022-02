Confortevole, elegante, versatile e spaziosa: la Suzuki Swace ibrida ha le sue carte da giocare in un settore sempre più affollato. Si tratta del secondo veicolo che è nato da una collaborazione commerciale con la Toyota, per questo motivo è basata sulla Toyota Corolla. Abbiamo provato la versione di punta, la Compact Top, dotata di un motore termico di 1,7 litri abbinato a un motore elettrico di 72 CV (la potenza complessiva è di 170 CV). Lo stile di questa station wagon è compatto, dinamico e atletico pur essendo non molto ricercato ed elaborato. L’interno è stato progettato per offrire comfort, praticità e spazio in un ambiente quasi minimalista: un obiettivo raggiunto anche per quanto riguarda la capacità di carico che è di quasi 600 litri. Tutto questo fa della Swace una vettura ideale anche per i lunghi viaggi di lavoro o svago. Il sistema ibrido combina un motore elettrico con un propulsore a combustione da 1,8 litri appositamente progettato per il funzionamento ibrido: l’obiettivo è di assicurare una sensazione di guida senza transizione tra le due modalità con accelerazioni potenti, consumi contenuti e basse emissioni. Il sistema ibrido coinvolge in modo ottimale il motore termico o il motore elettrico oppure entrambi allo stesso tempo e a dipendenza delle condizioni di guida. La Suzuki Swace è dotata di una funzione di modalità di guida EV durante la quale il veicolo è alimentato solo dal motore elettrico. Una modalità che risulta particolarmente utile per le brevi distanze (ad esempio nelle zone residenziali al mattino presto o di notte, per entrare e uscire dai box o dai posteggi coperti) durante le quali il veicolo fila via liscio, silenzioso e senza emissioni.