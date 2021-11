Taigo, il nuovo SUV coupé di Volkswagen

Già ordinabile, il nuovo SUV Coupé di Volkswagen Taigo sarà in concessionaria a dicembre, nelle linee d’equipaggiamento Life, Style, R-Line, in listino da 27’300 franchi. Disegnato dai fratelli Pavone - Marco, responsabile design esterni Volkswagen e il fratello gemello José Carlos, responsabile design Volkswagen Sud America – VW Taigo completa l’attuale gamma Volkswagen nel vincente, ma combattuto segmento dei SUV compatti.

Si presenta con numerose funzionalità digitali quali Wireless Charging, App-Connect, strumentazione interamente digitale, Functions on Demand e servizi We. Abbiamo provato la versione R-Line con il 4 cilindri da 150 CV disponibile anche per l’allestimento Style e pacchetto Visual Green. Oltre alla posizione rialzata del posto guida e un cockpit digitale (di serie), vanta una guida semiautonoma e un tanto preciso quanto fluido cambio automatico a 7 rapporti DSG. Il serbatoio del carburante da 40 litri consente un’enorme autonomia. Della misura giusta il volante multifunzionale, con comandi moderni. I sistemi di infotainment sono basati sull’ultima generazione del Modular Infotainment Building Kit (MIB3) che include l’unità di controllo online (eSIM) e «App-Connect Wireless» (a seconda dell’allestimento). L’opzionale «Climatronic» con la sua interfaccia purista si integra nell’immagine moderna dei display di grande formato. L’unità di controllo ha superfici tattili e cursori sensibili (molto) al tocco. La guida parzialmente automatizzata della nuova Taigo è sostenuta dal sistema «IQ.DRIVE Travel Assist», che può subentrare nel controllo dello sterzo, della frenata e dell’accelerazione a velocità comprese fra 30 e 210 km/h. Tramite radar e telecamera dietro il parabrezza, il Travel Assist può mantenere la velocità, la corsia e la distanza dal veicolo che precede. Il sistema si attiva tramite un tasto sul nuovo volante multifunzionale. Ovvio che chi guida rimane responsabile del controllo della Taigo, e deve tenere le mani sul volante anche con il sistema attivo. Affinché la condizione sia sempre rispettata, l’elettronica controlla tramite superfici capacitive sul volante. Il rilevamento è molto efficace, anche su lunghi pianeggianti rettilinei. Molto interessante il sistema di riconoscimento ciclisti. Volkswagen porta un nuovo stile e una buona dose di emozione e individualità nel segmento.