Una Porsche completamente elettrica adatta anche per la guida fuoristrada? Chi lo avrebbe immaginato solo poco tempo fa. Eppure, la Taycan Cross Turismo, vera e propria “portaerei” autostradale, è capace di muoversi con estrema agilità (nonostante la mole: peso massimo di oltre 2,8 tonnellate, quasi 5 metri di lunghezza e 2 di larghezza) lungo percorsi fuoristrada con pendenze quasi da capogiro, su strade dissestate e fangose. È vero: fa un certo effetto vedere una vettura dal marchio prestigioso e che si è affermata per le sue leggendarie doti sportive, “sporcarsi la mani” nella polvere e nella melma. Ma questo veicolo a trazione integrale, capace di sviluppare fino a 761 CV e una coppia di oltre mille Nm ha prestazioni impressionanti senza alcun dubbio. Il tutto in un ambiente curato nei minimi dettagli e un ottimo comfort. La nuova Taycan Cross Turismo dispone di tutti i punti di forza della Taycan, come prestazioni superiori e autonomia elevata (419 km). Si aggiunge molto più spazio per la testa dei passeggeri posteriori e un volume di carico massimo di oltre 1.200 litri dietro l'ampio portellone. Il telaio con trazione integrale di serie e sospensioni pneumatiche è regolabile in altezza. Dal punto di vista estetico presenta una linea del tetto sportiva che scende nella parte posteriore. Tra gli elementi caratterizzati dall’Offroad Design vi sono le mascherine passaruota, le parti inferiori esclusive del frontale e della coda e le minigonne laterali. In combinazione con il pacchetto Offroad Design, la Cross Turismo monta speciali flap agli angoli dei paraurti anteriori e posteriori e anche alle estremità delle minigonne che rendono più caratteristico l'aspetto esterno e proteggono al contempo da danni causati da pietrisco. Il design degli interni corrisponde alla forma apprezzata della berlina sportiva Taycan: la parte superiore e inferiore del quadro strumenti si estendono come due ali per l'intera larghezza della vettura. La strumentazione indipendente e curva costituisce il punto più elevato sul quadro strumenti. Un display dell’infotainment centrale da 10,9 pollici e un altro display opzionale per il passeggero sono riuniti ad accoppiamento geometrico in una fascia di vetro dall’aspetto di un pannello completamente nero. A richiesta, in alto nel quadro strumenti è disponibile una bussola.