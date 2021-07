Sostenibilità e innovazione come base per una partnership di lunga durata

La partnership tra Toyota e il Festival del Film di Locarno fa parte di un impegno a promuovere la sostenibilità e l’innovazione. Come Toyota, il festival è impegnato in un processo di miglioramento continuo. Inoltre, la riduzione delle emissioni fa parte della cultura di Toyota da ormai diversi decenni. Come parte della sua Toyota Environmental Challenge 2050, la casa automobilistica giapponese ha fissato degli obiettivi da raggiungere entro il 2050, tra cui zero emissioni di CO2 per tutto il ciclo di vita del veicolo.