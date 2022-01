Il look dell’Hilux GR Sport è stato concepito in particolare per una clientela dallo stile di vita attivo, che ha la necessità di dotarsi di un veicolo in grado di affrontare sfide sportive e avventurose, che vanno ben oltre le esigenze della vita quotidiana.

Toyota ha introdotto miglioramenti delle sospensioni dedicati per offrire un’esperienza di guida ancora più gratificante, con maggiore controllo, reattività e sensazione di aderenza. Una serie di esclusive caratteristiche di design esterno e interno rafforzano il fascino del veicolo.

Il GR Sport si avvale naturalmente degli aggiornamenti introdotti di recente sull’Hilux per migliorare significativamente il piacere di guida del pick-up. Le sue capacità off-road di fama mondiale sono state portate a un nuovo livello con un differenziale automatico a slittamento limitato e una distribuzione attiva della coppia. Allo stesso tempo, la maneggevolezza e il comfort esemplari nella guida su strada sono garantiti da aggiornamenti mirati delle sospensioni e contromisure contro il rumore e le vibrazioni.