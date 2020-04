Robusta, minimalista, spaziosa e versatile: sono le caratteristiche principali della nuova Yaris Cross, il Suv di Toyota presentato in una conferenza stampa svoltasi online: un modo di comunicazione che il costruttore giapponese ha scelto per adeguarsi alle restrizioni dovute al coronavirus. Il nuovo modello, il cui lancio era previsto al Salone internazionale dell’automobile di Ginevra di quest’anno, poi annullato, s’inserisce nel solco di una tradizione iniziata 25 anni fa con l’arrivo sul mercato del Rav4. Quattro anni fa è stata la volta del C-HR, per il segmento C-Suv e ora Toyota entra con decisione e con grandi ambizioni del cosiddetto segmento B che conosce la crescita più rapida in assoluto. Partendo dalla Yaris, e attingendo al DNA del Rav4, è così nata la Yaris Cross, un modello definito tanto spazioso quanto pratico, ideale sia per gli spostamenti quotidiani, durante la settimana lavorativa, sia per il tempo libero. Per progettare la Yaris Cross, è stato precisato dai dirigenti di Toyota Europe, sono state studiate le esigenze dei potenziali clienti europei. Si è voluto realizzare una vettura compatta, agile e con la robustezza di un Suv. Per il design ci si è ispirati al diamante, con sfaccettature precise ed eleganti.