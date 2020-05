Tutti in sella: riparte l’Honda Helvetic Tour

Nei suoi due anni di vita l’Honda Helvetic Tour ha ottenuto un grande successo. La combinazione di eccezionali tour in moto in tutta la Svizzera e di un gioco su smartphone ha entusiasmato più di alcuni motociclisti.

Anche se la crisi del coronavirus ha ritardato il lancio di quest’anno, Honda adesso offre più di cinque mesi di gioco, con un anno di carburante gratuito per il vincitore. L’applicazione gratuita è ora disponibile per il download su AppStore o Google Play.

Honda Helvetic Tour 2020 vi invita a percorrere la Svizzera in moto attraverso 200 magnifici luoghi, chiamati «sfide» («challenge»), sparsi sui più bei passi e sulle rive dei più bei laghi del nostro Paese. Per ogni sfida convalidata, l’app permette di raccogliere punti e vincere premi, e questo sia guidando da soli, sia in gruppo, partecipando ad eventi motociclistici o pubblicando le foto dei vostri tour.

E ci sono nuove caratteristiche. Attraverso i «Challenge Gold» ogni mese verranno rivelati due nuovi punti GPS, ciascuno del valore di 2’000 punti. E ogni mese ci saranno anche nuovi premi destinati al «Re» o alla «Regina» del mese.

Come l’anno scorso, l’utente può consultare la sua classifica nella finestra «mio profilo» direttamente nell’app e può anche ottenere informazioni sul miglior punteggio del momento e sui due concorrenti che lo precedono e lo inseguono in classifica.

L’applicazione gratuita «Honda Helvetic Tour» visualizza 200 posizioni GPS in tutta la Svizzera, più due nuovi punti GPS al mese. Si tratta di località accuratamente selezionate, che sono un «must» per tutti gli appassionati di moto. Sul posto, il GPS vi permette di convalidare la vostra presenza nel luogo in questione - chiamato «Challenge» o «Challenge Gold» nell’applicazione - che vi dà diritto a punti (200 per una Challenge e 2’000 per una Challenge Gold) che vi permetteranno di vincere premi ogni mese.

È possibile guadagnare punti supplementari partecipando ad eventi motociclistici in Svizzera, accuratamente selezionati da Honda, a condizione, naturalmente, che possano svolgersi in questa stagione.

E, naturalmente, c’è anche un premio principale: chi raccoglierà il maggior numero di punti alla fine del gioco, il 31 ottobre 2020, vincerà l’equivalente di un anno di carburante gratuito, sotto forma di una carta benzina del valore di mille franchi.

Honda Helvetic Tour vi permette anche di condividere il vostro piacere con i vostri amici. Poiché il gioco è aperto a tutte le marche, cinque persone possono formare un gruppo sull’applicazione gratuita e raccogliere punti insieme. Il gruppo che raccoglierà il maggior numero di punti guadagnerà dei biglietti (in ottima posizione) per assistere all’ultima gara del MotoGP dell’anno a Valencia (a patto che la stagione ricominci e che le gare siano di nuovo aperte al pubblico).

Honda Helvetic Tour si gioca anche su Instagram: ogni selfie con l’hashtag #hondahelvetictour inviato nel corso di una delle sfide di riferimento permette di vincere 50 punti extra (massimo 2 foto al giorno).

