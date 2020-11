La 690 Enduro R è uno dei modelli più versatili della Casa. Punto di riferimento nel segmento Travel “leggero”, due anni fa è stata profondamente rivista nella parte elettronica. Il modello 2021 ha mantenuto molti punti di forza, ai quali sono stati aggiunti aggiornamenti chiave che la rendono ancora più versatile e divertente. I tecnici di Mattighofen hanno aggiornato i riding mode attivabili tramite il pratico commutatore a manubrio: il riding mode “Street” mantiene attivo l’ABS su entrambe le ruote, mentre quello “Offroad” disinserisce l’ABS sulla ruota posteriore per gestire al meglio la guida in fuoristrada. Lo stesso ABS vanta un nuovo modulatore, che permette di passare da una modalità all’altra in marcia. Tremendamente efficace nelle curve e svelta nel traffico cittadino, la KTM SMC R 2021 e stata sottoposta a una trasformazione estetica che la rende elegante e appariscente al tempo stesso, con grafiche ben abbinate alle nuove scelte cromatiche. Essenziale, con un’ergonomia che porta a guidare in modo attivo, ha un telaio di acciaio al cromo-molibdeno abbinato a sospensioni WP Apex regolabili che consentono di gestire al meglio l’esuberante potenza del monocilindrico LC4. Come sulla “gemella diversa”, è possibile gestire la potenza del motore e l’intervento dell’ABS agendo su un pratico comando posizionato sulla parte sinistra del manubrio e questo consente di impostare la guida in modalità Cornering e Supermoto. Nuovo e pratico il quadro strumenti. L’impianto frenante Brembo è stato potenziato. Grazie al nuovo catalizzatore nel silenziatore, entrambe sono omologate Euro 5 e possono essere depotenziate a 35 kW. Dovrebbero arrivare a gennaio 2021.

Uno dei principali produttori di motociclette elettriche ha presentato i suoi nuovi modelli per l’anno 2021. La linea aggiornata è caratterizzata dalla rivoluzionaria Zero SR/S. Tutte le motociclette elettriche Zero della serie 2021 utilizzano i sistemi operativi all’avanguardia Cypher. Funzione centrale per tutti i sistemi della moto. Ingegneria e tecnologia di punta garantiscono prestazioni, controllo e connessione. Nella categoria Street Bikes arriva l’ultramoderna e aerodinamica Zero SR/S. La posizione, più bassa delle pedane e più alta del manubrio promettono una guida più eretta e rilassata. La nuova Zero SR/S è inoltre dotata di una sella più grande e più confortevole. Zero SR/S è disponibile in Cerulean Blue e in Skyline Silver, in versione standard e Premium. La sorella, Naked Bike Zero SR/F, sarà disponibile nel 2021 in due nuove combinazioni di colore: nero e argento o menta e rosso, con ruote nere. La Zero SR/F in versione standard è dotata per la prima volta di cupolino. Tappi terminali del manubrio di alluminio, manopole riscaldate e due caricabatterie da 3 kWh incorporati sono di serie nella versione Premium.