Nel 2019 i punti di ricarica per mezzi elettrici, secondo l’Osservatorio europeo dei carburanti alternativi, erano oltre 6.000 in tutta la Confederazione. Una crescita notevole se si pensa che solo pochi anni prima, nel 2013 per esempio, erano meno di mille. Questa e altre curiosità nel poster scaricabile qui sotto e consultabile anche sul vostro smartphone.

Ma non solo: che la vostra auto sia elettrica o no, c’è sempre un modo per consumare meno. In un secondo, pratico poster, comodamente consultabile anche dal vostro telefonino, ecco una serie di raccomandazioni per risparmiare con intelligenza, ma anche per ridurre l’impatto sull’ambiente.