Come sono fatti i caricatori per le auto elettriche in Ticino? Funzionano bene? Quali sono le aziende che li gestiscono? Il nostro viaggio a bordo dell’Audi e-tron dotata di una batteria di 95 kWh inizia alla stazione ferroviaria di Arbedo-Castione, dove sono presenti solo delle colonnine emotì, che erogano al massimo 22 kWh, il che significa che per caricare da 0 al 100% la batteria sono necessarie circa 4,5 ore. Ad Arbedo-Molinazzo il supercaricatore non funziona: allora via in autostrada con fermate nelle aree di servizio del canton Ticino, a San Vittore e una puntata anche nel canton Uri. Ecco la sintesi del nostro test, in un video e in una mappa.