Un’ingegnosa opera d’arte

Un’auto regale, l’eccellenza che si muove su quattro ruote (sterzanti!), il fascino immutabile di un marchio che tutti riconoscono come un’icona del mondo automobilistico e mescola sapientemente prestazioni tecniche, comfort e lusso. Bentley Motors propone la nuova versione di punta a cielo aperto della sua recente Grand Tourer: la Continental GT Speed Convertible, progettata e realizzata in maniera artigianale, pezzo dopo pezzo, nella fabbrica di lusso ad emissioni zero della casa britannica, da oltre vent’anni finita nell’orbita di Volkswagen.

La terza generazione della Continental GT Speed Convertible è mossa da una versione ottimizzata e potenziata del motore W12 TSI da 6,0 litri, che eroga ben 650 CV, sviluppa una coppia di 900 Nm, passa da 0 a 100 Km/h in 3,7 secondi e raggiunge una velocità massima 335 km/h. Dati che dicono molto, ma non tutto, perché al di là di queste cifre si manifesta una splendida automobile, in grado di generare emozioni al primo sguardo. Date un’occhiata alle foto: questa Bentley è un’opera d’arte, prima ancora di rivelarsi per quel che è, cioè un’auto.

La Continental GT Speed Convertible è dotata di un tetto «pieghevole a Z» appositamente sviluppato, che può essere aperto o chiuso in soli 19 secondi: col semplice tocco di un pulsante il modello si trasforma da lussuosa coupé in una Grand Tourer scoperta con l’auto in movimento sino ad una a velocità massima di 50 km/h.

Il colpo d’occhio ci rivela un’auto dal profilo piuttosto muscoloso e importante, dal carattere sportivo e sopraffino, anche grazie alla presenza di esclusivi cerchi ruota da 22 pollici. Gli eleganti interni della Continental GT Speed Convertible offrono un’impareggiabile raffinatezza e dettagli che vengono rivelati solo quando il tetto viene abbassato. L’uso sapiente di Alcantara, pelle, trapuntature e impiallacciature in radica di noce sono un segno distintivo e danno concretezza alla raffinatezza di cui si parlava e della quale è testimonianza eccellente la presenza di uno scaldacollo (più caldo e più silenzioso rispetto al modello della generazione precedente) perfettamente integrato nei sedili Comfort riscaldati e ventilati che rendono entusiasmante il viaggio anche quando fuori la temperatura non è propriamente estiva.

La scheda

Motore: twin-turbo W12

Cilindrata: 5’998 cc

Potenza e coppia massima: 650 CV e 900 Nm

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 3,7 sec.

Velocità massima: 335 km/h

Consumi: 14,8 l/100 km (ciclo WLTP)

Emissioni CO2: 336 g/km

Etichetta energia: F

Prezzo base del veicolo: n.d.

