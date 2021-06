Un piccola Ferrari con prestazioni da urlo

Ferrari ha svelato un’auto che disegna il futuro della casa di Maranello: si chiama 296 GTB ed è una berlinetta sportiva a 2 posti, di dimensioni contenute (è lunga 4,565 metri) con motore centrale-posteriore da 6 cilindri, una potenza di 663 CV, accoppiato a un propulsore elettrico in grado di erogare ulteriori 167 CV per una potenza totale di 830 CV complessivi.

La vettura rappresenta una vera rivoluzione per Ferrari in quanto introduce una nuova motorizzazione che si affianca ai pluripremiati propulsori a 8 e 12 cilindri: questo è il primo 6 cilindri della storia per una vettura stradale con il logo del Cavallino Rampante, un’auto potente, in grado di fermare il cronometro sui 2,9 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h (e 7,3 secondi per arrivare a 200 km/h).

La 296 GTB è la seconda auto ibrida di Ferrari, ma è la prima a nascere già elettrica: il sistema plug-in (PHEV) permette alla vettura di percorrere 25 km in modalità elettrica.

Grazie al suo straordinario rapporto cavalli/cilindrata (663 cv per 2,992 litri) il motore termico V6 della 296 GTB stabilisce il nuovo record di potenza specifica per una vettura stradale di serie.

Sin dal nome della vettura che combina cilindrata totale (2,992 l) e numero dei cilindri, seguiti dalla sigla GTB (Gran Turismo Berlinetta) propria della migliore tradizione sportiva Ferrari, si è voluto sottolineare – affermano i dirigenti della Ferrari - l’importanza epocale che assume per la Casa di Maranello il nuovo motore V6, vero cuore pulsante della 296 GTB e capostipite di una nuova era che purtuttavia affonda le radici nell’incomparabile esperienza ultrasettantennale di Ferrari nel mondo delle corse.

Per la prima volta Ferrari propone un’architettura ibrida plug-in (PHEV) a trazione posteriore, in cui il motore termico MGU-K (Motor Generator Unit, Kinetic) è integrato a un motore elettrico al posteriore in grado di erogare fino a 122 kW (167 cv) che deriva dall’applicazione in Formula 1 e ne eredita il nome. I motori comunicano tramite un attuatore chiamato TMA (Transition Manager Actuator) che consente sia l’uso congiunto per una potenza massima di 830 cv, sia la fruizione del solo motore elettrico. L’architettura del powertrain è composta, oltre che dal V6 turbo e dal cambio DCT a 8 rapporti già visto su SF90 Stradale, Ferrari Roma, Ferrari Portofino M e SF90 Spider, dalla macchina elettrica MGU-K in asse con il motore termico posizionata tra motore e cambio; dall’attuatore TMA per il disaccoppiamento di macchina elettrica e motore termico; dalla batteria ad alto voltaggio dalla capacità di 7,45 kWh; e dall’inverter volto a gestire i motori elettrici.

Molto curata l’aerodinamica, che sfrutta uno spoiler attivo del paraurti posteriore, ispirato alla LaFerrari, e genera fino a 360 kg di carico verticale a 250 km/h con l’allestimento Assetto Fiorano (che consente di incrementare le prestazioni, specie in pista, grazie a contenuti tecnici che riducono il peso e ottimizzano l’aerodinamica). “Lo sfruttamento del paraurti per la generazione di downforce ha estremizzato il design e aumentato la capacità di raffreddamento del fondo vettura, evitando l’adozione di meccanismi di aerodinamica attiva all’anteriore”, fanno sapere i dirigenti Ferrari.

Gli appassionati del marchio si chiederanno come è messa questa nuova Ferrari a livello di suono del motore, visto che il V6 non è certo paragonabile ad un propulsore a 8 o 12 cilindri. Il sound di questa Ferrari – dicono a Maranello - accompagna le prestazioni della vettura con un coinvolgimento senza precedenti, abbinando in modo armonico due caratteristiche solitamente in contrasto come l’intensità del turbo e l’armonia delle note in alta frequenza del V12 aspirato.

La nuova Ferrari 296 GTB sarà disponibile nel corso della prima metà del 2022.

La nuova 296 GTB in assetto Fiorano

La scheda

Motore: 1 propulsore a benzina V6 + 1 motore elettrico

Cilindrata: 2’992 cc

Potenza massima motore termico: 663 CV

Potenza massima sistema: 830 CV

Coppia massima: 740 Nm

Capacità della batteria: 7,45 kWh

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 2,9 sec.

Velocità massima: 330 km/h

Consumi ed emissioni CO2: in corso di omologazione

Classe efficienza energetica: in corso di omologazione

Prezzo base del veicolo: ca. 296’000 euro (costo in Svizzera non ancora noto)

©CdT.ch - Riproduzione riservata