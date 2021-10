La LiveWire completamente elettrica è disponibile su una base mensile flessibile con tutti i costi inclusi - tranne il proprio consumo di elettricità. Due anni fa, Harley-Davidson è stata la prima grande casa motociclistica al mondo a lanciare una moto di serie completamente elettrica, la LiveWire. In Svizzera, un innovativo abbonamento per motociclette offre ora la possibilità di sperimentarne i benefici a un vasto numero di persone. L’abbonamento di Harley-Davidson Svizzera include il noleggio di un LiveWire su base mensile - per cui l’abbonamento può essere annullato in modo flessibile - al costo di CHF 1500 per il primo mese e di 900 per ogni mese successivo. Noleggiando la moto per un mese, sarà possibile avere anche un’altra Harley-Davidson, a scelta, per un fine settimana. A partire da un affitto di due mesi, sarà possibile avere qualsiasi Harley per una settimana completa. L’abbonamento include anche tutti gli altri costi di gestione - tranne il proprio consumo di elettricità. «Molte persone oggi non vogliono più necessariamente possedere la propria moto. Ma vogliono ancora godersi la sensazione e la libertà su due ruote», dice il Country Manager di Harley-Davidson Svizzera, Iwan Steiner. «Il nostro abbonamento si rivolge specificamente agli appassionati che vogliono fare la loro prima esperienza con una moto completamente elettrica, cioè la nostra LiveWire».