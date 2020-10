Presentata in anteprima mondiale al Salone dell’auto di Ginevra del 1963, la Mercedes-Benz 230 SL creò non poco scalpore. Infatti, era la prima sportiva scoperta della marca di Stoccarda senza le maestose linee tondeggianti tradizionali nella produzione della Stella a tre punte, svelando un orientamento modernista che fece storcere il naso a chi si riteneva tra i palati fini del design a 4 ruote.

In realtà la Mercedes aveva realizzato questo modello non concentrandosi sul gusto europeo, ma puntando chiaramente a garantirsi le attenzioni dell’abbondante e danaroso mercato nordamericano, da sempre molto goloso di cabriolet.

Anche per questo l’erede della storica 190 SL, che risale al 1955, ruppe con la tradizione e si presentò appunto con linee spigolose e dirette, frutto dell’équipe di un grande designer, Paul Bracq. Quest’ultimo si era posto come obiettivo uno «svecchiamento» dell’estetica dei modelli del marchio tedesco, coniugando uno stile avanguardista a un’estrema semplicità. Definita ufficialmente una «roadster con tettuccio rigido in acciaio», la 230 SL entrerà tra i miti dell’auto proprio grazie a quest’ultimo: la sua forma con le estremità arcuate e sollevate le regalerà il soprannome di «Pagoda», termine con il quale la 230 SL (e le successive 250 e 280 SL) sono ormai universalmente conosciute.

Pur avendo un aspetto decisamente diverso dalla 190 SL, la nuova vettura ha dimensioni esterne tutto sommato simili, ma offrendo una struttura a scocca portante con l’abitacolo protetto da una cellula ad elevata resistenza, mentre frontale e coda hanno le sezioni studiate al fine di cedere in caso d’impatto e dissipare così il maggior volume d’energia possibile, riducendo i danni agli occupanti.

E’ dunque una sportiva sì, ma con la sicurezza nel DNA, considerando che pure il pianale è irrigidito per evitare deformazioni in flessione e torsione, ossia quelle grane che spesso limitano il piacere di guida nelle auto scoperte a struttura portante. E oltre al tettuccio che l’ha ribattezzata, anche la capote si rivela un capolavoro del Centro stile Mercedes-Benz di allora: quando l’auto è aperta, essa scompare in un vano, protetto da una botola metallica, introducendo una soluzione che è ancora sfruttata adesso da molte spider.

Gli interni erano invece nel perfetto solco di quanto offriva la casa germanica per i modelli di categoria superiore, con una strumentazione completa, rivestimenti e finiture impeccabili e qualità dei materiali impiegati decisamente superiori alla media. SL, acronimo di Sport-Leicht (sportiva alleggerita) era ereditato non solo dalla precedente 190 SL, ma pure, e soprattutto, dalla famosa 300 SL che aveva dominato gare come la 1000 Miglia con Stirling Moss e Dennis Jenkinson nel 1955.