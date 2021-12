Che sia Turbo S, Carrera 4S, GTS, GT3 RS e via dicendo, la Porche 911 ha una linea riconoscibile al primo colpo d’occhio, immutabile, senza tempo si è tentare di dire: è forse questo che fa gran parte del suo fascino e, soprattutto, del suo successo. Certo, il costo, può rappresentare una barriera insormontabile per il grande pubblico soprattutto quando si sale di potenza e prestazioni. Perché, per chi se lo può permettere, non iniziare dalla versione base, la 911 Carrera? Semplice, spartana, con il classico sei cilindri, una potenza da non sottovalutare e, non da ultimo, un prezzo, pur essendo elevato, non stratosferico. Eccoci quindi al volante della 911 Carrera senza alcun senso di inferiorità rispetto alle Porsche più blasonate. Una versione “basica”, verrebbe da dire, che però ha poco da invidiare ai modelli più “grandi”. La potenza? 385 CV (che assicurano una velocità massima di 293 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 4 secondi). Quando basta per definirla una vera sportiva, adatta anche al circuito. Agile e confortevole, con il suo sound tipico del 6 cilinidri, il velocissimo cambio TDK, offre le sensazioni tipiche di una 911. La nuova sportiva si presenta in versione coupé e cabriolet il motore boxer a sei cilindri da tre litri con sovralimentazione biturbo.

Fa il suo ingresso nella famiglia 911 e convince con 15 CV di potenza in più rispetto al suo modello precedente. L’allestimento di serie di qualità elevata è simile alla 911 Carrera S. Ne fanno parte gli interni pregiati con monitor touchscreen da 10,9 pollici, la connettività completa e sistemi di assistenza innovativi come il Porsche Wet Mode per una guida ancora più sicura sul bagnato. Si differenzia per cerchi e freni di dimensioni ridotte nonché per i terminali singoli dell’impianto di scarico. Motore, telaio e freni sono progettati, come nel modello Carrera S, per una sportività esclusiva. Il propulsore sviluppa la potenza tramite turbine e compressori di diametro inferiore nel nuovo turbocompressore. La trasmissione è affidata all’accoppiatore doppio PDK a otto marce. Con il pacchetto Sport Chrono opzionale, lo sprint si riduce ancora di altri 0,2 secondi. Sull’avantreno sono montati pneumatici di dimensioni 235/40 ZR, su cerchi in lega leggera da 19 pollici, per un assetto orientato alla dinamica di marcia. Il treno pneumatici di tipo misto prevede sul retrotreno cerchi da 20 pollici con pneumatici 295/35 ZR. La decelerazione su entrambi gli assi è affidata a dischi freno da 330 millimetri con pinze fisse monoblocco a quattro pistoncini nere. La 911 Carrera Coupé è disponibile in Svizzera a partire da 130.900 franchi, mentre la Carbriolet parte da 148.800 franchi. Stabile e agile, affronta ogni situazione e può essere considerata una sportiva per tutti i giorni. Nessun dubbio: è una vera Porsche.