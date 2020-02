Una sportiva dura e pura

Quando si parla di un’auto che incarna il puro spirito sportivo, capace di prestazioni superlative, accessibile ad un prezzo che non sconfina nel proibitivo, non possiamo far altro che pensare alla VW Golf GTI, un modello lanciato sul mercato nel lontanissimo 1976, ma aggiornato con regolarità, cosa che gli ha permesso di mantenere intatto il suo fascino. Non è un caso dunque che la casa tedesca sia riuscita a vendere quasi 2,5 milioni di Golf GTI dal lancio di quell’iconico modello, una sorta di mito (parliamo sempre di auto a portata di borsellino) della nostra gioventù. Se alla sigla GTI aggiungiamo anche TCR, allora entriamo davvero in un’altra dimensione, perché ci apprestiamo a salire a bordo di un’auto derivata da una vettura da corsa, capace di vincere due volte le TCR International Series. Con questo modello la vecchia Golf GTI ha lanciato la sfida alla concorrenza, ha voluto dichiarare forte e chiaro di non essere intenzionata ad abdicare al suo ruolo di numero uno per quello che è ormai il suo canto del cigno, perché per gli appassionati la brutta notizia è che dopo questo modello non ne ve sarà un altro, dato che VW intende sviluppare il settore Motorsport solo con l’elettrico.