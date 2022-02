Parlare di alte prestazioni è forse un po’ esagerato, ma la Hyundai i20N ha le sue carte da giocare per soddisfare gli appassionati della guida dinamica e sportiva: 204 CV per un peso di poco superiore ai mille chili, oltre a un telaio abbastanza rigido, assicurano risultati e sensazioni di tutto rispetto, anche un divertimento a velocità contenute. Non per niente è stata definita una piccola sportiva tutto pepe che lancia la sfida o modelli come la Ford Fiesta ST, la Mini Cooper JWC o la VW Polo GTi. La trazione è fornita da una nuova generazione del motore turbo GDi da 1,6 litri abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Non mancano le funzioni speciali come il launch control che rappresentano un valore aggiunto all’esperienza di guida. Si tratta in effetti di un modello adatto anche per per la pista, basato sulla versione da rally i20 WRC. Il marchio sportivo N di Hyundai ha infatti avuto un notevole successo. Il design esprime uno stile accattivante con una particolare attenzione all’aerodinamica come, per esempio, le aperture di aspirazione dell'aria più grandi per il motore turbo sul paraurti anteriore o l'ampia griglia del radiatore con i nidi d'ape a forma di bandiera a scacchi. Per non parlare dello spoiler sul tetto che aumenta la deportanza e rafforza la forma aerodinamicamente sofisticata della i20 N. L’interno si focalizza sull'abitacolo con elementi di alta qualità come i sedili sportivi con poggiatesta integrati progettati esclusivamente per questo modello. Anche il volante, il pomello del cambio e i pedali in metallo portano la firma del marchio N. Insomma, l’ambiente emana sportività da tutti i pori. Durante la guida emergono sia il turbo sia la trasmissione manuale a 6 marce: unitamente alla potenza, immediatamente disponibile, e al rapporto peso-potenza, uguale a quello della i20 Coupé da rally, tutto questo offre ottime sensazioni oltre che una tenuta di strada sorprendente in tutte le situazioni. Ci sono altri sistemi come il N Grin Control System con cinque diverse modalità di guida (”Grin” per la possibilità di evocare un “sorriso” sul viso del guidatore): Normal, Eco, Sport, N e N Custom. Modalità che consentono di personalizzare le impostazioni del veicolo adattando i vari parametri della gestione del motore, il controllo elettronico della stabilità (ESC), il suono dello scarico e dello sterzo alla modalità impostata. Telaio, sospensioni, freni e sterzo diretto sono stati ridisegnati sempre in un’ottica sportiva. Molto ampia l’offerta di sistemi di sicurezza come la frenata d’emergenza per la guida in città e il rilevamente di pedoni e ciclisti. Una sportiva tutto pepe, dicevamo, che non ignora l’incolumità di tutti gli utenti della strada.