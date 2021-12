Vuoi dare più potenza al tuo motore? Se hai un’auto col motore elettrico si può, senza nemmeno dover andare in officina. Naturalmente a patto che il costruttore aggiorni l’architettura della motoristica.

Il marchio Polestar ha lanciato un aggiornamento del software per alte prestazioni per la Polestar 2 Long range Dual motor in alcuni mercati europei, tra cui la Svizzera. Con questo aggiornamento, Polestar applica per la prima volta la propria esperienza nel campo del tuning alle proprie auto elettriche. La casa automobilistica ha già registrato un riscontro molto positivo da parte dei proprietari della Polestar 2, tanto che oltre 400 aggiornamenti sono stati scaricati nelle prime settimane dal lancio di fine novembre.

Thomas Ingenlath, CEO di Polestar, dichiara: «Questo aggiornamento mette in evidenza come le tecnologie connesse possano trasformare il rapporto tra una casa automobilistica e i suoi clienti. L’esperienza di guida a bordo della Polestar 2 è qualcosa di cui siamo veramente orgogliosi. È un’automobile già molto divertente da guidare, ma con questo aggiornamento siamo in grado di offrire ancora altro a quei clienti che potrebbero essere alla ricerca di un tocco di adrenalina in più.»

Presentato in anteprima all’inizio del 2021 nella versione sperimentale della Polestar 2 al Goodwood Festival of Speed, l’aggiornamento aggiunge 50 kW e 20 Nm al già potente propulsore con motore doppio per un totale di 476 CV e 680 Nm.

L’ulteriore reattività del veicolo produce anche un’esperienza di guida più sportiva nel complesso e il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è stato ridotto a 4,4 secondi. La potenza e la coppia fornite in aggiunta offrono una spinta in più a velocità comprese tra 70 e 130 km/h e, di conseguenza, l’accelerazione risulta ancora più rapida a medio regime. Per accelerare da 80 a 120 km/h occorrono solo 2,2 secondi, ovvero mezzo secondo in meno rispetto alla versione standard del veicolo.

Con l’attuale attività di tuning svolta da Polestar attraverso il software Performance Polestar Engineered, che vede già l’azienda applicare la propria competenza ingegneristica a determinati modelli Volvo ibridi, il nuovo sviluppo rappresenta un’opportunità per i veicoli completamente elettrici e consente ai conducenti della Polestar 2 di aumentare la potenza del propulsore a trazione integrale e di godere di un’esperienza di guida più dinamica.

L’aggiornamento, al costo di 1.100 franchi svizzeri, sarà messo a disposizione nel web shop degli extra di Polestar sotto forma di software scaricabile e sarà consegnato in remoto ai proprietari delle versioni idonee della Polestar 2 tramite un aggiornamento over-the-air.

