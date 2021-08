VW Multivan ancora più performante

Il veicolo si è già accaparrato il «Red Dot: Best of the Best», massimo riconoscimento del settore. Niente è rimasto com’era, ma i punti forti di prima sono tutti confermati: seduta rialzata anteriore, fino a cinque sedili posteriori singoli spostabili ed estraibili, sedili della seconda fila di tipo girevole a 180 gradi e altri miglioramenti importanti. Albert Kirzinger, responsabile Design di Volkswagen Veicoli Commerciali, è entusiasta del Multivan: «È praticissimo. E un’auto è pratica quando può essere usata in modo flessibile. A tal fine abbiamo studiato un nuovo sistema di sedili, facili da estrarre per far posto alle attrezzature sportive, alla mountain bike o alla tavola da surf in questo spazio generoso. Con questi sedili il nuovo Multivan si presta a tutto».

Nel Multivan 6.1 il tavolo ha il suo posto fisso nella parte posteriore. È disponibile come tavolino ribaltabile o tavolo multifunzionale a seconda della versione di equipaggiamento del van e può essere spostato e disposto in vari modi nel retro. E non è finita qui: la lunghezza delle guide, che raggiungono lo spazio anteriore tra conducente e passeggero, permette di utilizzarlo anche come console centrale per la prima fila di sedili. Questa è una prima assoluta per il Multivan. La parte superiore di questa console ospita tre portabicchieri e un piano di appoggio. Sollevando il tavolo per mezzo di un grande pulsante, si scoprono altri vani portaoggetti, in cui riporre, ad esempio, giocattoli e bottiglie più grandi. In parallelo, è possibile estrarre e aprire le due metà del tavolo di sinistra e destra. Se utilizzato come console centrale tra i sedili di conducente e passeggero, il tavolo multifunzionale può essere facilmente spostato nella seconda o terza fila di sedili, per liberare il tipico passaggio alla parte posteriore, che appartiene al DNA del Multivan. Grazie alla versatilità del sistema con guide e alla rinnovata struttura del tavolo, oggi il nuovo Multivan dispone per la prima volta contemporaneamente di console centrale e passaggio alla parte posteriore. Che nel nuovo “Bulli”, come viene comunemente definito questo veicolo, non è solo largo, ma anche comodamente alto. L’altezza interna dell’ultima generazione di Multivan si attesta infatti sul livello del Multivan 6.1. Ma non è tutto: se configurato con il tetto panoramico, offerto per la prima volta con questa serie, il Multivan raggiunge un’altezza interna addirittura superiore a quella delle versioni precedenti. L’avvio delle vendite è previsto per l’autunno e il lancio sul mercato all’inizio del 2022. I prezzi per la Svizzera non sono ancora noti.