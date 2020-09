Definitelo pure, se volete, veicolo commerciale. Ossia destinato alle aziende. La verità è che il VW Multivan T6.1 che abbiamo potuto provare nel corso dell’estate, si è rivelato un prezioso alleato per le nostre vacanze e un veicolo che farebbe felici moltissime famiglie per lo spazio che mette a disposizione e il senso di libertà che regala.

Siamo giunti alla sesta generazione di questo veicolo presentato per la prima volta nel lontano 1949: da allora ne sono stati venduti in tutto il mondo circa dodici milioni di esemplari. Veicoli Commerciali Volkswagen porta ora questo modello cult nell’era della digitalizzazione: il «Bulli» 6.1 (così chiamano questo modello oltre San Gottardo) va online, a richiesta in modo completamente digitale, offre funzioni di guida semiautomatiche, presenta un aggiornamento degli equipaggiamenti e del design e monta nuovi motori 2.0 TDI particolarmente efficienti e conformi alla nuova norma sulle emissioni Euro 6dTEMP.

Esternamente il rinnovamento passa soprattutto dalla ridefinizione del frontale, che presenta una calandra completamente ridisegnata, più ampia e ben accoppiata col nuovo paraurti.

Dentro, il cruscotto è stato interamente rinnovato e presenta per la prima volta strumenti completamente digitali, nella forma del «digital cockpit», affiancato dai più recenti sistemi dell’infotainment modulare. La costante connessione online permette di impiegare nel Multivan 6.1 tecnologie totalmente nuove, come un comando vocale: pronunciate «Ehi Volkswagen» e catturerete l’attenzione del sistema. Così, non sarà più necessario digitare la vostra meta nel sistema di navigazione, basterà pronunciare chiaramente dove volete andare. D’accordo, direte, la tecnologia è già implementata ampiamente su molti veicoli, ma per il Multivan si tratta di una novità importante, che ci fa capire come oramai questo genere di veicolo sia da equiparare ad una qualsiasi auto di buon livello.

Il T6.1 monta per la prima volta un servosterzo elettromeccanico, un nuovo sistema con due grandi vantaggi: a differenza della versione idraulica che sostituisce, il nuovo sterzo è regolabile secondo necessità e riduce il consumo di carburante. Al tempo stesso la sua controllabilità dà accesso a molti nuovi sistemi di assistenza, tra cui ad esempio l’assistente per il mantenimento della corsia «Lane Assist»: registrando con una telecamera i limiti della carreggiata, aiuta il conducente a restare sulla corsia. Con «Park Assist» il sistema facilita invece le manovre per entrare e uscire dai parcheggi. Alla sua attivazione, il veicolo si infila automaticamente nello spazio libero per poi uscirne con la stessa autonomia: il conducente non deve far altro che azionare acceleratore e freno e controllare l’ambiente circostante. Al resto pensa il sistema. E siccome abbiamo a che fare con un veicolo dalla mole imponente, possiamo certificare che questo aiuto è tutt’altro che superfluo.