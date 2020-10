HANNOVER - Ibrida, diesel, a benzina e sportiva: c’è l’imbarazzo della scelta per il SUV VW Tiguan che, da subito, è disponibile in più versioni dopo aver subito un profondo restyling: questo modello, il più venduto del marchio Volkswagen, sfoggia non solo un design esterno più grintoso, ma anche una serie di novità tecnologiche e un’ampia gamma di motorizzazioni, come TSI e TDI e per la prima volta sulla Tiguan anche una propulsione ibrida plug-in con un’autonomia in modalità puramente elettrica di 50 km. È inoltre imminente l’arrivo della versione R a trazione integrale con una potenza di 320 CV. L’attuale offerta della Tiguan si basa su quattro linee d’equipaggiamento. La versione base, tra le altre cose, dispone di fari a LED, volante multifunzionale in pelle, display multifunzionale «Premium», sistema proattivo di protezione degli occupanti in abbinamento al «Front Assist», infotainment di nuova generazione MIB3 con radio «Ready 2 Discover» (8 altoparlanti). Quindi viene la linea d’equipaggiamento «Life», che in più offre abbaglianti automatici, la regolazione automatica della distanza ACC, il sistema wireless App-Connect, il climatizzatore automatico a tre zone e cerchi in lega leggera «Montana» da 17 pollici. Le due versioni top di gamma della nuova Tiguan prendono il nome di «Elegance» e «R-Line». Entrambe vantano di serie ulteriori funzionalità nonché sistemi d’assistenza e comfort e puntano sulla raffinatezza («Elegance») o sulla sportività («R-Line»). Per di più, l’abitacolo è dotato di un display di 9,5 pollici (Digital Cockpit) e da un’illuminazione ambiente di vari colori. Vi sono poi vari sistemi di assistenza opzionali di ultima generazione come il «Travel Assist» che permette di attivare la guida assistita fino a 210 km/h.