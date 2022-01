La sigla «R» in casa Volkswagen significa una sola cosa: racing. E quando si dice racing si vuol distinguere una proposta più aggressiva e performante rispetto ad altri modelli.

Eccoci dunque a bordo della VW Tiguan R, un’auto differente rispetto alle sorelle meno potenti che concorrono a fare di questo modello il più venduto in Svizzera da parte della marca del gruppo Amag.

La R è una versione molto specifica in cui la potenza, l’equipaggiamento e la messa a punto offrono esperienze elettrizzanti (ma qui stiamo parlando di motore a scoppio...) a un tipo di clientela che ama una guida più impegnata e risposte sportive.

Imparentata con la Golf R

Questa Tiguan eredita dalla Golf R gran parte della meccanica e anche qualche tratto della carrozzeria. Si viaggia con la trazione integrale permanente e con un motore (quattro cilindri a benzina) che è un vero portento, grazie alla sua capacità di sfoderare 320 cavalli e 420 Nm di coppia. A gestire i passaggi da un rapporto ad un altro, uno splendido, flessibile cambio DSG a sette rapporti. Rispetto alle altre Tiguan, questa versione sportiva presenta sospensioni appositamente tarate e ammortizzatori speciali, ma soprattutto si avvale di un assetto ribassato di 10 mm e di un impianto frenante più potente (da 18 pollici), con pinze azzurre che fanno bella mostra sulle ruote.

Guida sportiva

Volendo scegliere una guida aggressiva e sportiva non si rimane delusi. Nonostante la mole e il peso (1750 kg), la Tiguan aggredisce la strada e le curve con piglio deciso, si mantiene bella stabile sull’asfalto, non si muove nemmeno quando si entra in curva senza togliere il piede dal pedale del gas. La scelta dei profili di guida (ben sette) si avvale di una modalità «R» che si attiva direttamente sul volante multifunzionale e catapulta la vettura nel mondo della guida racing, cioè supersportiva. Volendo, il conducente può appropriarsi del comando del cambio grazie alla presenza delle palette dietro il volante. Naturalmente tanta sportività qualche conseguenza sulla vita a bordo ce l’ha: l’assetto risulta giustamente un po’ rigido e il gruppo sospensioni e ammortizzatori non concede troppo rilassamento.

Paraurti speciali

Fuori, tra le varie caratteristiche dell’equipaggiamento di serie, spiccano paraurti speciali in design R con elementi aerodinamici in nero brillante o, a scelta, nel colore della carrozzeria, passaruota allargati in colore nero e impianto di scarico sportivo con quattro terminali. Per chi non si accontentasse, in opzione ci sono anche cerchi in lega da 21 pollici modello «Estoril» e impianto di scarico sportivo in titanio Akrapovic.

Nell’abitacolo della Tiguan R si sta bene: ad un interno curato corrisponde evidentemente un tocco sportivo, evidenziato in particolare nei sedili Top Sport con poggiatesta integrato e il logo «R» a far bella mostra di sé. Spazio a bordo ce n’è a sufficienza, il bagagliaio da 615 litri è più che interessante.

Degni di nota anche i pedali in acciaio e il cockpit digitale con timer dedicato.

Naturalmente stiamo parlando di un’auto connessa e dotata di numerosi aiuti alla guida, la maggior parte inclusi in un prezzo non proprio alla portata di tutti, dato che il costo d’entrata per la versione «R» è di 69’400 franchi.

La scheda: VW Tiguan R

Motore: 4 cilindri a benzina

Cilindrata: 1’984 cc

Potenza e coppia massima: 320 CV e 420 Nm

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 4,9 sec.

Velocità massima: 250 km/h

Consumi: 10,3 l/100 km

Emissioni CO2: 234 g/km

Classe efficienza energetica: G

Prezzo base del veicolo: 69’400.- franchi

Mi piace

Tanto comfort a bordo, dentro un abitacolo curato e persino lussuoso. Apprezzata la buona insonorizzazione, ottima la fluidità del cambio automatico a sette rapporti. Il motore è nervoso e scattante, una versione sportiva che non delude!

Non mi piace

I tasti a sfioramento utilizzati per alcuni comandi (per esempio la climatizzazione) sono troppo sensibili, complicano la regolazione e necessitano di grande attenzione, ciò che compromette la concentrazione sulla guida.

©CdT.ch - Riproduzione riservata