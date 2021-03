La combinazione “leggerezza - motore CP2” la rende veloce come il vento. La XSR700 FUJIN è dotata del sistema proprietario Yamaha «Crossplane» per trasmettere tutta la potenza sull’asfalto e fare la differenza nelle gare di sprint. Fedeli al loro motto «Fast and Furious», i tuner del Bobber Garage, con sede nel Principato del Liechtenstein, non si sono risparmiati per dare alla XSR700 FUJIN un’estetica unica. Reini, del Bobber Garage, sul progetto: «La Yamaha XSR700 era un territorio inesplorato per me. Quando Peter Hostettler mi ha chiesto se volevo modificare una Yamaha, avevo già in testa alcune idee. Attualmente lo stile flat tracker è molto popolare e la XSR700 si presta perfettamente. La prima cosa da fare era creare un frontale originale. Il sedile doveva essere più piatto e più corto e ricoperto con pelle di alta qualità. Richiedeva anche pneumatici adatti, pedane diverse, un sistema di scarico alto e una sistemazione del manubrio diversa, manopole regolabili comprese. Come ci si aspetta da noi, un'eccezionale verniciatura per completare il look, quella personalizzata di Marcus Pfeil. Nel complesso, è stata una sfida interessante e un nuovo progetto Yamaha lo rifaremmo in qualsiasi momento».



(Tell Ride non potrà svolgersi nel 2021 a causa della mancata certezza di pianificazione. I dettagli delle apparizioni in Svizzera quest'anno della FUJIN XSR700 si possono trovare sui social media di Yamaha Motor Suisse.)