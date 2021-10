Nel 1925 imparare a guidare era questione di un’oretta o almeno così racconta il celebre scrittore britannico Roald Dahl in «Boy», autobiografia che copre la vita dell’autore dalla nascita fino alle scuole superiori. La famiglia Dahl si appresta a fare la sua prima gita in auto, guidata dalla sorellastra di Roald che «aveva preso ben due intere mezz’ore di lezione di guida dall’uomo che ci aveva consegnato l’automobile e questo, nell’anno di grazia 1925, era considerato più che sufficiente. Nessuno era obbligato a sostenere un esame di guida; ognuno giudicava da sé la propria preparazione e, quando si sentiva pronto, via che andava». L’avventura termina alla prima curva stretta e con «un meraviglioso fracasso di parafanghi e altre parti metalliche» autore e famiglia si ritrovano dentro ad una...