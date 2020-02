Il Salone dell’auto di Ginevra si terrà come previsto dal 5 al 15 marzo: lo ha detto in un incontro con i media il presidente Maurice Turrettini.

Contrariamente ad altre manifestazioni come il salone delle invenzioni sempre nella città del Lemano, spostato in autunno, e la fiera mondiale della telefonia mobile di Barcellona, che è stata cancellata, l’appuntamento annuale dell’automobile non cambia i programmi per via del coronavirus.